Teodorovici, despre controalele in spitale: Din pacate unii deconteaza de mai multe ori pentru acelasi serviciu

"Anul trecut, am demarat astfel de verificari in comun, Ministerul Finantelor, Ministerul Sanatatii. Cred ca au fost cinci operatori in aceasta zona, daca nu ma insel. Nu spitale. Sunt cinci agenti economici in zona aceasta de sanatate. Au fost facute verificari pentru a vedea daca sunt decontari duble, decontari de mai multe ori si din pacate au fost astfel de situatii. Sunt, din pacate, astfel de practici si nu fac decat sa duca banii, in loc sa lase banii in zona de sanatate si acolo unde este nevoie, din pacate unii pentru acelasi serviciu deconteaza de mai multe ori. Deci s-au descoperit astfel de situatii si o sa va dam public un raport pe fiecare agent economic. O sa discut cu doamna ministru Pintea cea mai buna formula de a-si prezenta public care a fost rezultatul acestei verificari", a spus Eugen Teodorovici.Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii au demarat, la finalul anului trecut, controale la cinci operatori privati de servicii medicale pentru a verifica decontarile de servicii medicale realizate de catre acestia."Nu toti privatii, dar vor fi controale facute de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Sanatatii pentru ca sunt, se pare, o serie de cheltuieli care se fac probabil altfel decat prevede legea. O sa vedeti exact cand facem controlul. Sunt cateva structuri pe care Ministerul Sanatatii le-a indicat. Sunt din zona privata. O sa vedeti exact care sunt si concluziile controlului care este in derulare", a spus atunci Eugen Teodorovici.El a mentionat ca sunt agenti economici privati si se va verifica modul in care sunt decontati banii de la Casa de Sanatate."Se pare ca sunt dublari de decontari de cheltuieli in aceasta zona. Pentru acelasi tip de interventii medicale se platesc de mai multe ori aceste activitati si de catre privat si de catre Casa de Sanatate. Deja avem o mare problema daca lucrurile sunt in acest fel", a afirmat Teodorovici, prezent la o dezbatere despre parteneriatul public-privat in Sanatate organizata de DC Media Group.Potrivit ministrului de Finante este "imoral si ilegal" ca o companie sa taxeze si pacientul si sa deconteze serviciul prestat si de la Casa de Sanatate. Eugen Teodorovici a precizat ca sanctiunile vor fi cele pe care le prevede legea.