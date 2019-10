Asociatia Daruieste Viata reface de la zero intregul spital la Marie Curie

Oamenii din umbra sunt oamenii fara de care Primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania nu ar fi posibil - este vorba despre 260.000 de donatori persoane fizice si peste 1.700 de companii care au pus o caramida la constructie, despre copiii si parintii lor care beneficiaza de proiectele Daruieste Viata, despre medicii si echipele medicale din spitalele in care asociatia implementeaza proiecte, precum si despre toti expertii care au contribuit la aceasta initiativa."Acestia sunt oamenii invizibili pentru politicieni in majoritatea timpului. Politicienii nu le vad nici suferinta, nici nevoile si nici meritele. Nu le vad drepturile. Acesti oameni care au fost invizibili pana acum, care au devenit vizibili dupa ce s-au unit si au decis sa-si construiasca singuri un Spital. Si atunci politicienii s-au enervat si i-au atacat. Ironia este ca in spatele nostru nu e nimeni altcineva decat acesti oameni", a afirmat Carmen Uscatu, presedintele Asociatiei."Noi vrem sa le spunem acestor oameni ca noi ii vedem si dovada cea mai buna este felul in care construim acest spital: transparent, eficient si cu responsabilitate fata de donatori, de copii, de parinti si de medici, fata de societate. Vrem sa le spunem acestor oameni sa nu se dea batuti in fata atacurilor politicienilor.Impreuna, suntem invincibili. Politicienii ataca proiectul spitalului oncologic pentru copii de frica! Au de ce sa le fie frica, pentru ca noi suntem uniti si puternici! Tocmai de aceea este important sa continuam ce am inceput", a punctat Oana Gheorghiu, vicepresedintele Asociatiei."Dezvaluirea" a venit pe fondul informatiilor eronate, aparute, in ultimele zile, in spatiul public, cu privire la initiativa #NoiFacemUnSpital si la cei care se afla in spatele acestui proiect. La conferinta au participat si o parte din sustinatorii activi ai proiectului, Paula Herlo, Alex Dima si Tudor Chirila, care au vorbit despre forta de care a dat dovada societatea civila, unindu-se pentru un proiect unic in Romania.Daruieste Viata a anuntat ca initiativa #NoiFacemUnSpital se extinde, prin refacerea de la zero a spitalului Marie Curie. Impreuna cu o echipa de consultanti francezi, managementul si echipa medicala a Spitalului Marie Curie, asociatia lucreaza la master planul pentru Marie Curie, care va asigura aceleasi standarde vest-europene de tratament pentru toate sectiile si specializarile spitalului. In prezent, Spitalul de Urgenta Marie Curie este cel mai mare spital de copii din tara. Master planul include constructia unei noi cladiri, similare celei deja construite de asociatie si dotarea acestora la standardele medicinei de secol XXI."Am povestit mereu despre cat de dinamic este proiectul #NoiFacemUnSpital si despre cate nevoi au aparut pe parcurs. Acum am finalizat deja structura Primului Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica si am inceput etapa de instalatii, compartimentare si design exterior si interior. Iar in 2020 vor fi functionali. Dar la Spitalul Marie Curie nu se trateaza doar cazurile oncologice si cazurile chirurgicale. De aceea am inceput sa lucram la un master plan pentru a asigura aceleasi standarde de tratament pentru toate sectiile spitalului pentru proiectul extins. Si ii invitam pe toti cei care doresc sa puna o caramida, sa ramana alaturi de noi sau sa ni se alature, pentru ca, uniti, facem lucruri mari si in Romania", a adaugat Oana Gheorghiu.Cea de-a doua cladire noua va fi construita in curtea Spitalului Marie Curie si va si conectata cu Spitalul deja ridicat pentru a asigura continuitatea proceselor si protocoalelor medicale. Finalizarea proiectului inseamna crearea unui spital capabil sa ofere tratament multidisciplinar copilului, indiferent de afectiune, la standardele occidentale."Scopul nostru este ca acest spital sa devina un spital european, un spital in care echipa medicala sa lucreze multidisciplinar si eficient, un spital in care sa se respecte normele si procedurile medicale astfel incat sa scada rata de infectii intraspitalicesti si sa se reduca timpul de asteptare al pacientilor, un spital digitalizat, in care sa eliminam birocratia si sa ne concentram pe ceea ce este cu adevarat important - pacientul si confortul acestuia. Faptul ca suntem atat de multi oameni care sustinem acest proiect este incredibil. Impreuna am reusit sa ajungem pana aici si tot impreuna continuam. Impreuna suntem invincibili! Si ne dorim ca autoritatile sa fie alaturi de noi toti, atunci cand le solicitam ajutorul si nu sa ne puna piedici si sa ne arate cum nu se poate. Pentru ca #NoiFacemUnSpital, orice ar zice politicienii", a aratat Carmen Uscatu.Daruieste Viata reinnoieste apelul catre cetateni si companii sa sustina initiativa #NoiFacemUnSpital pe platforma de fundraising www.bursadefericire.ro sau prin sms 8864 cu cuvantul "SPITAL". Companiile pot redirectiona 20% din impozitul pe profit / venit pana la finalul anului in curs. Orice suma, oricat de mica ajuta!