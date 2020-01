Serviciile medicale vor deveni digitale, personalizate si preventive. Rolul gigantilor tech in sanatate, tot mai mare

Jumatate dintre consumatorii din SUA este foarte probabil sa incerce o aplicatie sau instrument online aprobat de FDA (Food and Drug Administration). Acestia ar fi, de asemenea, de acord sa primeasca serviciilor de sanatate de la o companie tech precum Google sau Microsoft.

In Germania, 60% dintre consumatori au o perceptie pozitiva asupra aplicarii noilor tehnologii in asistenta medicala.

In Marea Britanie, aproape o treime dintre pacienti ar fi dispusi sa aiba o interventie chirurgicala invaziva majora realizata de Inteligenta Artificiala.

Pe masura ce vor fi tot mai centrate pe pacienti, serviciile medicale vor pune accent preponderent pe prevenire, diagnostic si solutii digitale, precum aplicatii mobile, dispozitive inteligente de monitorizare si instrumente de analiza pe baza de inteligenta artificiala (AI).Insa acest parcurs are cateva provocari critice pentru societate, in viitorul apropiat, dupa cum evidentiaza raportul PwC despre viitorul sanatatii "Driving the future of health".Este vorba de transformarile prin care ar urma sa treaca sistemele de sanatate pentru a putea folosi datele personale atat pentru imbunatatirea propriei sanatati si ingrijiri, cat si, secundar, pentru cercetare si dezvoltare de servicii si terapii noi.In prezent, in majoritatea tarilor, datele referitoare la sanatate nu sunt interoperabile din cauza problemelor tehnice si administrative nerezolvate, fapt care impiedica utilizarea lor.Prin urmare, medicii si companiile din domeniu trebuie sa isi redefineasca rolurile, autoritatile de reglementare sa creeze cadrul legislativ adecvat pentru solutii digitale de sanatate si schimbul de date sensibile, iar platitorii trebuie sa tina cont de noi tipuri si modalitati de cheltuieli.In acest context, marile companii tech care au o expertiza vasta in folosirea datelor si a analizelor au inceput sa o aplice cu succes si in domeniul serviciilor de asistenta medicala.Cel mai recent exemplu este Amazon care, in 2019, a intrat cu Alexa in sectorul asistentei medicale prin adaugarea capacitatii asistentului virtual de a colecta si transmite date despre pacienti. Inainte de lansare, aceasta aplicatie a fost declarata conforma cu legea SUA privind portabilitatea si responsabilitatea in domeniul asigurarilor de sanatate, fiind o cerinta importanta in sector atunci cand vine vorba de asigurarea confidentialitatii datelor medicale.Amazon nu este un exemplu singular si celelalte mai mari companii de tehnologie de la nivel global, Alibaba, Alphabet si Apple, isi extind serviciile pe piata asistentei medicale, iar acest lucru se reflecta in numarul total de brevete depuse in perioada 2015-2019, care a depasit 3.500 de documente, dublandu-se fata de perioada 2010-2014.In plus, in aceeasi perioada, investitiile acestor patru companii in servicii de asistenta medicala au crescut de 12 ori, potrivit datelor Dealogic.Conform raportului PwC, consumatorii sunt, de asemenea, deschisi la solutiile oferite de gigantii tech in domeniul serviciilor de asistenta medicala, astfel:Astfel, este tot mai posibil ca pacientii sa aiba acces la solutii personalizate de sanatate in moduri integrate in viata de zi cu zi, cu ajutorul smartphone-urilor sau prin intermediul asistentilor virtuali AI dezvoltati de marile companii de tehnologie.Pe langa aceasta transformare a sistemului de sanatate, sunt preconizate schimbari majore si la nivelul bugetelor globale din sectorul public si cel privat: miliarde de dolari pentru sanatate urmand sa fie cheltuite altfel decat in prezent atata timp cat accentul va fi pus mai mult pe dezvoltarea si implementarea de solutii de prevenire, diagnostic si aplicatii digitale, decat pe tratament si ingrijire.Conform unui sondaj realizat de PwC in randul a peste 120 de directori ai celor mai mari companii biofarmaceutice din lume, bugetele pentru serviciile medicale din toate tarile trebuie sa creasca cu 10% pana in 2030, iar cheltuielile per pacient ar urma sa scada cu pana la 28%.Acest lucru este consecinta faptului ca numarul persoanelor care au acces la asistenta medicala va creste in mod disproportionat fata de bugetele pentru sanatate.Aceleasi companii biofarmaceutice recunosc ca extinderea marilor companii tech in sectorul medical va fi o provocare si pregatesc strategii de dezvoltare in noua era digitala.