Unul dintre cele mai mari spitale private din Austria a deschis a doua reprezentanta din Romania, la Timisoara

Datorita numarului crescut de solicitari

Aici, pacientii pot afla informatii de interes despre solutiile medicale de ultima generatie disponibile in cadrul WPK, direct de la reprezentantii spitalului, si beneficiaza de suport in accesarea serviciilor medicale, fie consultatii, a doua opinie medicala (second opinion) de la medici reputati austrieci, analize sau tratamente de specialitate.Reprezentanta WPK Timisoara se afla pe str. Aries, nr.3, in zona spitalului judetean Timisoara si poate fi contactata via email la info@wpk.at sau la telefon +40748868185.Reprezentanta locala din Timisoara, dna. Nicoleta Burnette, asigura pacientilor ce doresc sa se trateze la Viena asistenta completa de la primul contact cu spitalul, pana la externare: traducerea si trimiterea dosarului medical, estimarea costurilor de diagnosticare si tratament, consiliere in ceea ce priveste spitalizarea si alegerea medicului potrivit, mentinerea legaturii cu medicii si asigurarea serviciilor de traducere in spital."Viena este una dintre cele mai cautate destinatii medicale in Europa si numarul pacientilor romani care vin la spitalul nostru este in crestere in fiecare an. Ne dorim ca reprezentanta deschisa in Timisoara sa functioneze ca un hub medical regional, care sa faciliteze pacientilor din vestul tarii accesul la servicii medicale de calitate, acordate de medicii nostri, experti reputati la nivel european.De asemenea, intentionam sa aducem aici periodic experti din cadrul spitalului nostru, care sa informeze pacientii romani despre tratamentele disponibile pe specialitatile cautate de catre acestia.In cadrul WPK realizam investigatii si tratamente dintr-o gama extinsa de specialitati medicale, iar una dintre ariile pe care ne concentram in prezent o reprezinta terapiile inovatoare in oncologie - imunoterapia si terapia personalizata tintita, care ofera sanse crescute de vindecare pacientilor afectati de cancer", a declarat Ema Hafner, Directorul dep. de Marketing si Pacienti Internationali Wiener Privatklinik.In luna februarie a acestui an, experti oncologi de la Wiener Privatklinik au participat, la Timisoara, la a doua editie a evenimentului medical "Oncohelp Winter School - Imunoterapia Cancerului", unde au vorbit despre cele mai recente descoperiri in tratamentul ultra-specializat al afectiunilor oncologice.In 2018, 890 de pacienti romani s-au tratat la WPK, in crestere cu 40% fata de anul anterior, pacientii romani reprezentand 30% din totalul pacientilor internationali ai spitalului.Serviciile medicale accesate cu precadere de romani au fost cele de oncologie, traumatologie si medicina sportiva, diagnostic de tip PET CT, medicina nucleara precum si consultatii de tip second opinion. Alte tratamente solicitate au fost cele de ortopedie, cardiologie si chirurgie cardiovasculara.Wiener Privatklinik ofera servicii de diagnostic si tratament in peste 30 de specialitati medicale si detine noua centre medicale de competenta, in: oncologie, medicina sportiva si traumatologie, medicina cardiovasculara, ortopedie, chirurgia nervilor periferici, chirurgie generala, chirurgia tumorilor osoase, gastroenterologie si hepatologie, radiologie interventionala si microterapie.In centrul de competenta in oncologie - WPK Academy Cancer Center, o echipa de 30 de experti de elita in domeniu, incluzand oncologi, hematologi, chirurgi, specialisti in medicina nucleara si geneticieni, dar si alte specialitati medicale, isi reunesc competentele pentru a trata toate tipurile de cancer in diferite stadii, prin abordarea multidisciplinara a fiecarui caz si terapii personalizate.Tot aici, pacientii cu istoric familial de cancer au posibilitatea de a depista posibila predispozitie pentru dezvoltarea bolii oncologice, prin efectuarea unei analize genomice. Astfel, se poate identifica din timp acest risc si se pot lua masurile preventive necesare.Spitalul Wiener PrivatKlinik (WPK), infiintat in anul 1871, cu sediul in Viena, este unul dintre cele mai mari spitale private din Austria.Spitalul acopera o gama de peste 30 de specialitati medicale, avand in structura 9 centre de competenta, 145 de paturi, bloc operator cu 4 sali de operatie, servicii de imagistica avansata (singurul spital privat din Viena cu PET CT si medicina nucleara), fizioterapie si recuperare medicala la standarde internationale.Echipa medicala este alcatuita din peste 250 experti reputati vienezi, ce aplica o abordare interdisciplinara a fiecarui caz. Anual, aproximativ 3000 de pacienti internationali acceseaza servicii de diagnostic si tratament in cadrul Wiener PrivatKlinik, iar circa 26% dintre acestia sunt romani.