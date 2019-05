OMS recomanda o rata de vaccinare de 95% ca fiind esentiala pentru protejarea populatiei

Vaccinurile ofera protectie nou-nascutilor, sugarilor, copiilor, dar si adultilor si sunt esentiale nu doar pentru sanatatea individului, dar si pentru sanatatea publica si pentru societate, prin prevenirea morbiditatii si mortalitatii cauzate de diferite boli infectioase."Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda o rata de vaccinare de 95% pentru a asigura protectia populatiei si pentru a evita aparitia de epidemii de boli prevenibile prin vaccinare. In Romania, insa, rata de vaccinarea coboara pana la 67% pentru unele dintre vaccinurile cuprinse in Programul National de Vaccinare, iar acest fapt a determinat cresterea numarului de cazuri de imbolnaviri si de decese, cum este, spre exemplu, cazul rujeolei.Vaccinurile sunt produse sigure, sunt eficace si contribuie direct la salvarea de vieti prin prevenirea multor boli infectioase care pot avea consecinte severe asupra sanatatii copilului sau a adultului. Un aspect deosebit de important, insa, este ca accesul la vaccinuri si vaccinare sa fie asigurat neingradit, astfel incat fiecare individ sa poata beneficia de vaccinul necesar in etapa de viata in care se afla", a declarat prof. dr. Alexandru Rafila, Presedintele Societatii Romane de Microbiologie.Accesul universal la vaccinuri si vaccinare a fost tema unui workshop dedicat vaccinarii, organizat la Cluj-Napoca, in parteneriat, de Societatea Romana de Microbiologie, Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) si Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC)."Este important sa vorbim despre accesul la vaccinuri pentru ca existenta unui vaccin pe piata depinde de o buna colaborare intre autoritati si producatori, dar si de o buna estimare a necesarului de vaccinuri pentru piata respectiva.Productia unui vaccin poate dura intre 3 si 36 de luni, in functie de complexitatea vaccinului, deoarece vorbim de un produs biologic care este testat de sute de ori in ceea ce priveste siguranta si eficacitatea inainte de a fi distribuit catre populatie. Astfel, un vaccin care intra astazi in procesul de productie, va fi disponibil statelor care au nevoie de el, cel mai devreme, in 2020.Din cauza procesului lung de fabricatie si a unui deficit de capacitate de productie de vaccinuri la nivel global, este necesar ca autoritatile din Romania sa estimeze cat mai corect necesarul de vaccinuri si sa solicite producatorilor cantitatile necesare, in timp util", a declarat Dan Zaharescu, Director Executiv al ARPIM.Vaccinarea este, de asemenea, recomandata si pacientilor care sufera de anumite afectiuni cronice si pentru care o boala infectioasa se poate dovedi fatala."Am discutat cu pacienti care erau convinsi ca starea lor de sanatate nu le permite sa se vaccineze, cand de fapt vaccinarea era indicata, deoarece organismul lor nu ar face fata unei boli infectioase. De cealalta parte, sunt pacientii care doresc sa se vaccineze, dar nu se pot vaccina datorita lipsei de accesibilitate la vaccinuri.Viata lor depinde si de sanatatea comunitatii din care fac parte, care este asigurata si de acoperirea vaccinala. Vaccinurile sunt sigure, eficace si salveaza vieti. Nu doar pe cele ale indivizilor care primesc vaccinul, dar si pe ale tuturor celorlalti, datorita beneficiilor imunizarii de cohorta", a declarat Radu Ganescu, Presedinte al COPAC.Vaccinurile reprezinta, de asemenea, un instrument important de lupta impotriva rezistentei anti-microbiene. Acestea reduc rata bolilor infectioase si reduc consumul de antibiotice necesare pentru tratamentul complicatiilor si de asemenea, reduc cantitatea de antibiotice administrate gresit pentru infectii virale.