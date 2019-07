Salvati Copiii doteaza Sectia de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti

Este cazul Maternitatii Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, unde Salvati Copiii doneaza un ventilator neonatal de ultima generatie, in valoare de 35.000 de Euro, din fonduri colectate la Semimaratonul Bucuresti.Este cea de-a doua dotare pe care organizatia o face Sectiei de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, unde anul trecut au ajuns doua incubatoare in valoare de 33.200 de Euro. In anul 2019, Salvati Copiii Romania doneaza maternitatilor din Regiunea Bucuresti - Ilfov aparatura medicala in valoare totala de 236.443 de Euro.In ultimii opt ani, Salvati Copiii Romania a investit aproximativ cinci milioane de Euro in dotarea a 96 de maternitati si sectii de nou-nascuti din toate judetele tarii, cu peste 630 de echipamente medicale, care au ajutat la supravietuirea a peste 72.000 de copii.Pana la 31 iulie, fiecare dintre noi poate contribui la salvarea copiilor prematuri, redirectionand 3,5% din impozitul pe venit catre programul de dotare a maternitatilor.La Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti s-au nascut, in 2018, 2.782 de copii, dintre care 436 au fost nasteri premature. In primele luni din 2019, aici au venit pe lume 1.140 de copii, 168 fiind nasteri inainte de termen.Pentru ca interventia in cazuri severe presupune aparatura medicala adecvata, Sectia de Neonatologie a spitalului a primit, prin transfer de la alte spitale, alti 22 de nou-nascuti in 2018.Doctorul Adriana Dan, seful Sectiei de Neonatologie, explica importanta responsabilitatii sociale si a implicarii in programul de dotare a maternitatilor: "Ingrijirea prematurilor foarte mici necesita multe resurse, utilizand tehnologie medicala avansata si medicamente costisitoare, dar viata micilor pacienti este nepretuita.De aceea, suplimentarea bugetului alocat sanatatii prin activitatile civice si caritabile desfasurate de organizatiile neguvernamentale sunt de mare folos si trebuie apreciata si incurajata. Datorita colaborarii cu Salvati Copiii, maternitatea SUUB detine acum cel mai nou si mai performant tip de ventilator neonatal, care va face diferenta in ingrijirea nou-nascutilor."Pentru modernizarea Sectiei de Neonatologie si oferirea de ingrijire de calitate pentru un numar mai mare de prematuri, medicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti ar mai avea nevoie de 3 ventilatoare, 4 incubatoare, 5 monitoare de functii vitale, 20 de infuzomate, un aparat EKG, un dispozitiv de racire corporala si un aparat EEG, in valoare totala de 238.000 de Euro - echipamente indispensabile pentru o maternitate de grad III.Tara noastra se confrunta cu o incapacitate grava de a raspunde nevoilor de ingrijire neonatala: desi necesarul ar fi de 600 de locuri in terapia intensiva neonatala (30 de locuri la un milion de locuitori), sunt asigurate doar aproximativ 300 de locuri, asadar sunt acoperite doar 50% din necesitati.Echipamentele medicale insuficiente reprezinta o problema frecventa in Romania, conform datelor din analiza Salvati Copiii privind situatia maternitatilor din Romania - 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a explicat: "Dotarea maternitatilor din Romania reprezinta o prioritate nationala si ar trebui definita ca atare in orice program de guvernare. De aparatura medicala depind atat supravietuirea copiilor nascuti prematur, cat si calitatea unui act medical pentru care medicii au nevoie de sprijinul nostru.O viata nu se poate salva cu mainile goale, atunci cand e vorba despre un prematur de nici 1.000 de grame, care trebuie ajutat sa respire, sa isi dezvolte organele, inainte de a putea rezista in mediul extern. Sunt maternitati de care Salvati Copiii se ocupa constant. Acest lucru nu ar fi posibil fara implicarea sustinatorilor si a medicilor dedicati.Le multumim tuturor celor care ne-au sustinut in cadrul Semimaratonului Bucuresti, dotarea Sectiei de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti este posibila datorita lor, a celor care au ales sa se implice in cauza copiilor nascuti prematur."Ultimul proiect national de dotare a maternitatilor si sectiilor de terapie intensiva neonatala dateaza de mai bine de zece ani, din 2007, vreme in care unele aparate sunt deja defecte si nu mai pot fi folosite.Amalia Nastase, Ambasador al campaniei, a vorbit despre virtutile sociale ale implicarii: "Cauza copiilor nascuti prematur ar trebui sa ne intereseze pe toti. Eu sunt extrem de recunoscatoare Organizatiei Salvati Copiii Romania, pentru ca m-a invatat cum sa ma implic in aceasta cauza frumoasa, dar extrem de grea. Cred ca fiecare dintre noi este parte a schimbarii in bine, iar atunci cand gesturile bune vin impreuna, rezultatul e o societate mai buna pentru toti. Asta face mecanismul de redirectionare a 3,5% din impozitul pe venit, pe care fiecare dintre noi il are la indemana."Anul acesta, dotarea sectiei de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti este posibila datorita fondurilor stranse la Semimaratonul Bucuresti, prin eforturile sustinatorilor - 100 de fundraiseri si companii: DP World Constanta, Deutsche Leasing Romania, Baker Tilly Romania, Mindit Services, Fox Mezeluri, Farmexpert, Dutchmed Romania, Ceetrus Romania, Bosch Romania, Dorna si Canah.Incepand cu 2019, 2% a crescut la 3,5% pentru asociatiile care furnizeaza servicii sociale acreditate, asa cum este Organizatia Salvati Copiii.Salvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, pentru ca salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta.Pana pe 31 iulie, fiecare contribuabil poate depune Formularul 230 sau Declaratia Unica, precompletate cu datele de identificare ale organizatiei la administratia financiara de care apartine cu domiciliul.Formularele se pot descarca de la www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza