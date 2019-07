Atentie unde mancati cand mergeti pe litoral: 93 de kilograme de alimente improprii consumului au fost retrase de la vanzare

Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis marti AGERPRES, inspectorii care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au verificat, in perioada 24 iunie - 30 iunie 2019, 203 unitati amplasate in cele sapte zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia.Controalele au vizat 97 de restaurante, 39 de magazine alimentare, 15 unitati de tip bufet, 13 unitati tip fast-food, patru pizzerii, doua cantine, patru braserii, noua baruri, un snack-bar, trei supermarket-uri, zece laboratoare de cofetarie/patiserie, o pensiune, doua tonete de inghetata, o unitate produse congelate si doua rulote.In urma acestor controale s-au constatat deficiente cu privire la: comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar; ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, in vederea depozitarii si valorificarii, precum si comercializarea acestora neetichetate potrivit legislatiei in vigoare; conditii necorespunzatoare de igiena in spatiile de productie; depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare."Pentru abaterile de la legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, cinci restaurante, doua unitati tip fast - food, patru unitati tip bufet si trei magazine alimentare au fost sanctionate contraventional, cu amenzi in valoare de 95.000 de lei", arata comunicatul ANSVSA.Potrivit sursei citate, numarul de telefon al Comandamentului Sezon Estival unde se pot face sesizari sau se pot obtine informatii referitoare la diferite aspecte din domeniul sigurantei alimentelor este 0786 577 007, acesta functionand in paralel cu numarul Call - Center-ului ANSVSA - 0800.826.787 - apelabil gratuit din orice retea de telefonie.