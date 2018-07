Cartel pe piata imunoglobulinei: Mai multe companii s-ar fi inteles sa limiteze livrarile in Romania

"Investigatia vizeaza un posibil comportament anticoncurential ce consta in adoptarea unei strategii coordonate intre aceste companii, prin limitarea si intreruperea aprovizionarii pietei romanesti cu imunoglobulina umana normala, de catre aceste companii, cu scopul eliminarii taxei clawback si obtinerii unui cadru fiscal mai favorabil si, implicit, ameliorarii marjelor de profit", spun reprezentantii Concurentei intr-un comunicat al institutiei, remis, luni, AGERPRES.Companiile investigate sunt Biotest Pharma Germania, Octapharma Pharmazeutika Produktionsges Austria, Octapharma Franta, Octapharma Suedia, Octapharma Limited Marea Britanie, CSL Behring Germania, Kedrion Italia, Baxter Belgia, Baxalta Belgium Manufacturing Belgia, Baxter Austria.Acestea sunt membre ale Asociatiei Companiilor Producatoare de Terapii cu Proteine Plasmatice (PPTA), care reprezinta interesele industriei.Imunoglobulina este o substanta fabricata din plasma din sangele uman, cu rol esential in sistemul imunitar al corpului uman. Imunoglobulina ataca substantele straine, cum ar fi bacteriile, si asista corpul in distrugerea lor. Imunoglobulinele normale sunt incluse pe lista Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind medicamentele esentiale.In cadrul investigatiei, au fost efectuate simultan inspectii inopinate atat in Romania, cat si in Belgia si in Italia. Autoritatile de Concurenta din cele doua state au efectuat inspectii la sediile companiei Kedrion din Italia (Milano si Castelvecchio) si al PPTA din Bruxelles, in conditiile legale din aceste tari, la solicitarea Consiliului Concurentei din Romania, iar inspectorii romani de concurenta au asistat la desfasurarea acestora.Atat in Belgia cat si in Romania, inspectiile inopinate sunt autorizate prin mandat judecatoresc si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilelor practici anticoncurentiale analizate.Inspectiile inopinate reprezinta o etapa importanta in cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurential, efectuarea acestora nereprezentand o antepronuntare in ceea ce priveste vinovatia companiilor.Acesta este al doilea caz in care Consiliul Concurentei solicita asistenta din partea autoritatilor de concurenta din Uniunea Europeana in derularea unei investigatii. In septembrie 2017, Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata asigurarilor de aviatie, in cadrul careia s-au cules informatii de la companii din Romania si Anglia, cu sprijinul Autoritatii Britanice de Concurenta si Piete.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, la inceputul lunii martie a acestui an, ca Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina."Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie nu se preconizeaza sa intre nicio fiola de imunoglobulina in tara. Pentru aprilie sunt niste promisiuni, dar eu nu mai cred in aceste promisiuni. Prin urmare, am informat Cabinetul prim-ministrului in cursul zilei de astazi si am primit acceptul sa declansam aceasta procedura. Aceasta procedura este practic o alerta la nivel european prin care solicitam cantitati de imunoglobulina pentru Romania. Sunt foarte multi pacienti care in acest moment au nevoie", a afirmat demnitarul, la Antena 3, in 5 martie 2018.Potrivit acesteia, declansarea acestui mecanism era absolut necesara.Ea a afirmat ca lunar Romania are nevoie de 5.000 de fiole de imunoglobulina de 2,5 miligrame.