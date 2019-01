De ce este bun un filtru apa cu osmoza inversa?

Potabilizarea apei

In aceste conditii, inca din preistorie, si-a facut adapostul aproape de o sursa de apa. In timp de razboi, oamenii otraveau apele pentru ca cei veniti sa le ocupe teritoriile sa nu poata supravietui. Acestia avea doua alternative: sa moara din cauza apei contaminate sau sa moara de sete.Pe masura ce a evoluat tehnologic, omul a conceput si metode de a avea o apa cat mai sanatoasa. In prezent, apa din rauri este captata si se testeaza toti parametrii de calitate. Se verifica turbiditatea, conductivitatea, pH-ul, temperatura, amoniu, cianuri, fosfati, fenoli, carbon organic total, fier, mangan, produse petroliere, cloruri etc.Apoi, este filtrata si prelucrata pentru a o transforma in apa potabila. Procedeul tehnologic folosit pana apa sa ajunga la robinetul consumatorului este unul foarte complex si are rolul de a reduce la minimum sansele de imbolnavire a populatiei.Cu toate acestea, numeroase bacterii ajung in apa consumata. Pe langa acestea, clorul si subprodusele sale toxice sunt omniprezente in apa potabila. De aceea, omul modern a conceput de-a lungul timpului diverse metode de purificare a apei.In prezent, pe piata se afla mai multe tipuri de filtrare de apa, acestea fiind concepute diferit si au in compozitie materiale diferite.Cel mai frecvent sistem de filtrarea al apei potabile este carbonul activat denumit si carbune activat care are importante proprietati de potabilizarea apei, in special, prin reducerea concentratiei de clor si a multor substante organice.Tehnologia moderna a adus pe piata sistemul de filtrare a apei de put prin schimb ionic. Acesta are in compozitie zeolitul, granulele folosite continand ioni de sodiu.Mecanismul presupune un fenomen chimic intre ionii dintre granulele zeolit care sunt atrasi de magneziul si calciul ce exista in apa, eliberandu-se la schimb propriul sodiu. Din pacate, apa devine usor sarata datorita concentratiei de NaCl.Dintre toate sistemele aparute pe piata, cel mai eficient filtru apa potabila este cel care are la baza osmoza inversa . Acesta are in componenta minim trei filtre alaturi de o membrana semi-permeabila (numita si membrana de osmoza inversa, fiind cea mai importanta componenta a filtrului de apa) si, in cele din urma, cel putin un filtru post-membranar de corectie gust si/sau remineralizare.Un astfel de filtru al apei potabile este atat de performant incat poate bloca microparticulele nocive sanatatii in functie de dimensiune si greutate moleculara.Mecanismul conceput are un grad de complexitate foarte mare. Acesta mai intai retine nisip, rugina sau alte componente mari, apoi retine clorul, si o parte dintre substantele organice, in timp ce membrana osmotica retine nanoparticulele si microparticulele.Cand apa trece de filtrul de osmoza inversa, deja peste 95% dintre impuritati sunt eliminate. Pentru cei interesati, pe piata exista si modele care modifica pH-ul apei.Indiferent de modelul de filtrare al apei de bucatarie pe care l-ati ales, e important sa se inteleaga ca sanatatea este mult mai pretioasa decat costurile unui aparat de filtrat apa.