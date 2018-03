Eroinele care infrunta cancerul ii scriu bolii: Draga cancer, te rog mult, ai mila!

Pentru ca luna martie este luna in care celebram femeile si le onoram curajul, bunatatea, demnitatea si lupta, HOSPICE Casa Sperantei a adunat aceste scrisori in Campania #Eroinele.Seria scrisorilor este deschisa de Sanda Nicola, care a devenit si Ambasador HOSPICE Casa Sperantei si al copiilor si al adultilor care au nevoie de ingrijire paliativa.", marturisesteEa insasi diagnosticata cu cancer de col uterin, dar complet vindecata astazi, jurnalista a scris de mana un mesaj emotionant adresat cancerului.Sanda Nicola a vobit in scrisoarea sa despre lupta pe care a dus-o, a facut o pledoarie puternica la preventie si a incheiat cu "Draga cancer, te rog mult, ai mila!". Scrisoarea Sandei poate fi citita pe https://www.hospice.ro/eroinele/ Pentru ca aceasta boala nu il afecteaza si pe cel diagnosticat, ci si pe cei dragi lui, fosta jurnalistas-a alaturat campaniei, iar scrisoarea acesteia va incheia proiectul #Eroinele pe 8 martie.Campania #Eroinele va mai aduce in prim plan scrisori-marturii ale pacientelor care se confrunta cu un diagnostic oncologic."Draga cancer" este un demers curajos al pacientelor de toate varstele, care ii transmit bolii ca nu cancerul le defineste, ca vor lupta atat pentru ele, cat si pentru cei dragi, si ca nu vor depune armele.Zilnic, pana pe 8 martie, pe pagina (link) vor fi publicate aceste scrisori, iar HOSPICE ii invita pe internauti sa le incurajeze pe paciente si sa le transmita ca vocea lor este auzita.HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania. HOSPICE este cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate de acest tip.Organizatia are doua centre cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, si echipe mobile in Fagaras si Zarnesti, pentru ingrijirea persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere.In cei 26 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 22.000 de copii si adulti cu boli incurabile.HOSPICE Casa Sperantei dezvolta ingrijirea paliativa la nivel national si international prin informare, prin programe educationale dedicate profesionistilor, pacientilor si comunitatii si prin imbunatatirea legislatiei in materie.Poti sprijini pacientii HOSPICE si cauza ingrijirii paliative cu o donatie ( https://www.hospice.ro/doneaza/ ) sau cu unPentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro . Ne gasiti pe Facebook si pe Instagram , iar pe Youtube puteti afla povestea HOSPICE si istoria ingrijirii paliative in Romania.