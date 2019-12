Eurostat: Romania, printre tarile cu cel mai ridicat procentaj de cetateni care nu-si permit ingrijiri medicale

Cel mai ridicat procentaj de cetateni cu nevoi medicale nesatisfacute deoarece tratamentul este inaccesibil se inregistra anul trecut in Grecia (8,3%), Letonia (4,2%), Romania (3,4%), Italia (2%), Belgia (1,7%), Portugalia (1,6%), Bulgaria (1,5%), Cipru (1,4%) si Polonia (1,1%).In contrast, cel mai scazut procent era in Cehia si Finlanda (aproape de zero), in timp ce in majoritatea statelor membre UE mai putin de 1% din populatie a raportat nevoi medicale nesatisfacute din motive financiare.Cel mai frecvent motiv raportat a fost inaccesibilitatea tratamentului. 1% din persoanele de 16 ani si peste aceasta varsta au spus ca tratamentul de care aveau nevoie "era prea scump". Cel mai obisnuit motiv pentru lipsa tratamentului il reprezinta existenta unei "liste de asteptare" (0,9%) sau faptul ca oamenii "vor sa astepte si sa vada daca pot rezolva problema pe cont propriu" (0,6%).Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia celebrarii in 12 decembrie a Zilei internationale pentru acoperirea universala cu servicii de sanatate.