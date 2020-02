Harta mortalitatii infantile arata discrepante cronice intre judete. Salvati Copiii: Investitia in maternitati, o urgenta nationala

Astfel, daca in Bucuresti rata mortalitatii infantile a coborat la 3,3 la mie, Tulcea are o rata de 14,7 la mie, peste dublul mediei nationale. O discrepanta dramatica se observa si intre urban si rural: in Botosani, de pilda, rata mortalitatii infantile in rural este de trei ori mai mare decat la oras, unde mamele au acces la servicii medicale constante.Potrivit centralizarii INS, sunt judete in care mortalitatea infantila este si de cinci ori mai mare fata de altele, unde sansa la viata a copiilor nascuti prematur sau cu patologii severe este mult mai buna.Este de mentionat ca rata mortalitatii infantile se afla in corelatie cu numarul nasterilor si al deceselor."Clivajul urias intre cateva judete ale tarii ne arata ca sansa la viata a nou-nascutilor depinde de accesul la servicii medicale si de dotare a maternitatilor cu aparatura medicala vitala. Este nu doar o nedreptate profunda, ci si o incalcare a dreptului la viata.Devine imperios necesar sa acceleram dotarea maternitatilor si sa dezvoltam programul de combatere a mortalitatii infantile, pe toate componentele lui vitale. Mizam pe solidaritatea sociala si continuam sa punem presiune pe autoritati, sa faca din maternitati o prioritate zero", a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.O discrepanta se observa si in ceea ce priveste sansa la viata a copiilor care se nasc in mediul rural. In toate judetele, cu exceptia Ilfovului, rata mortalitatii infantile este sensibil mai mare in mediul rural fata de mediul urban, dar in Botosani situatia este dramatica: 16,6 fata de 5,6 la mia de copii nascuti vii."Cand vorbim despre nou-nascuti, nimic nu este prea mult si in ultimul timp maternitatile au beneficiat de dotari care au facut ca nou-nascutul cu patologie sa beneficieze de o sansa in plus, dar de multe ori ne confrutam cu adevarate drame, cand, dupa o lupta castigata, dupa 20, 30, 50 de zile un copil se externeaza din maternitate si ajunge acasa intr-un mediu neprielnic.Judetul Botosani este printre cele mai sarace regiuni din Uniunea Europeana. Mortalitatea infantila este influentata, mai ales in mediul rural, de saracie, accesul limitat la medicina primara, multe comune nu au medic de familie, si atunci cand el exista, se afla la distanta mare sau cu program divizat in mai multe localitati. La acestea se adauga numarul mare de sarcini la mamele minore sau sarcini nedispensarizate.Multumim Organizatiei Salvati Copiii pentru grija permanenta ce o poarta celor mici si pentru echipamentele donate spitalului nostru. De asemenea, Salvati Copiii este un real sprijin in comunitatiile rurare defavorizate si ne dorim sa reusim impreuna sa reducem numarul sarcinilor nedispensarizate", a explicat dr. Carmen Zaboloteanu, sef sectie neonatologie Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani.Organizatia Salvati Copiii Romania a anuntat demararea unui amplu proiect de dotare a sectiilor pentru nou-nascuti, cu o investitie totala de aproximativ un milion de Euro, in 2020.Astfel, parte a programului de combatere a mortalitatii infantile, Salvati Copiii Romania va achizitiona, pe parcursul anului 2020, aparatura medicala de ultima generatie pentru 35 de maternitati si sectii de terapie intensiva neonatala si pediatrie. In perioada 2012-2019, organizatia a reusit sa doteze 96 de maternitati din toate judetele tarii, cu 630 de echipamente medicale, in valoare totala de cinci milioane de Euro.Pana pe 25 mai, fiecare contribuabil poate descarca Formularul 230 sau Declaratia Unica, precompletate cu datele de identificare ale organizatiei, de la adresa www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza . Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate si depuse personal la administratiile financiare sau trimise prin posta, cu confirmare de primire. Suma nu trebuie mentionata in formular, ea urmand sa fie completata de administratia financiara.