Nu mai exista fonduri pentru copiii bolnavi de SMA. Parintii ies joi in conferinta de presa

Ce este atrofia musculara spinala

Campania "Impreuna invingem SMA" isi propune sa traga un semnal de alarma despre situatia actuala cu care se confrunta bolnavii, dar si rudele acestora: in momentul de fata,, intrucatCeilalti copii asteapta, fara sa stie cand si daca vor beneficia de tratamentOperatiunile conexe de ingrijire, standardele de ingrijire, sunt si ele foarte costisitoare, iar cei mai multi pacienti nu pot beneficia de acestea.Alaturi de presedintele Asociatiei, Razvan Niculae, vor participa nume renumite ale medicinii romanesti: conf.dr. Catrinel Iliescu, dr. Carmen Burloiu, sl.dr. Ioana Minciu de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, dr. Axente Mihaela, de la Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu, as.univ.dr. Crisanda Vilciu, de la Institutul Clinic Fundeni.Razvan Niculae, presedintele Asociatiei pentru Ajutorarea Persoanelor Suferinde de Atrofie Musculara Spinala , tata al unui copil bolnav de SMA, va prezenta, in cadrul conferintei de presa, mai multecat siIn momentul de fata,, ceilalti inca asteapta, intrucat nu exista fonduri alocate de la buget, iar adultii nu beneficiaza deloc de tratament decontat, desi,, adica fara restrictii.In Romania, sunt diagnosticati astazi peste 135 de pacienti cu AMS, dintre care 40 de adulti si restul copii.SMA/AMS este o boala a neuronului motor. Aceasta afecteaza muschii voluntari, care sunt utilizati pentru toate activitatile. Aceasta este o "tulburare rara", relativ comuna: aproximativ 1 la 6000 de copii nascuti sunt afectati, iar aproximativ 1 din 40 de oameni sunt purtatorii genei. Amiotrofia spinala este o boala genetica, autosomal-recesiva, neuromusculara, degenerativa, cauzata de) de la nivelul neuronilor motori, din coarnele anterioare ale maduvei spinarii.Boala, deprecizata, in anul 1995 (deletia homozigota a genei SMN1 de la nivelul cromozomului 5, pozitia 13.2), se manifesta prin hipotonie si areflexie, in special proximale, avand, in cele mai multe cazuri, o evolutie rapida, defavorabila, aceasta