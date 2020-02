Strangere de fonduri pentru sectia de Pediatrie din Fagaras: Copiii sa fie tratati aici, nu la Brasov sau Sibiu

"Toti pentru copii!"

va avea loc in 28 martie, incepand cu ora 18:00, la Complexul Laguna Albastra.sunt puse la dispozitia persoanelor care vor sa contribuie la imbunatatirea conditiilor in care vor fi tratati micii pacienti.Mai multi artisti au raspuns pozitiv apelului nostru, astfel ca cei prezenti ii vor putea asculta cantand pe: Dana Golet, Adina Rosca si Catalin Doinas, Formatia Analog & Catalin Chiper, Sebastian Stan, Mirela Manescu Felea si Marius Mateoi.", a declaratInvitatiile pot fi ridicate, in schimbul unei, de la secretariatul Casei de Cultura, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 17:00.Firmele care vor sa se implice si sa participe la eveniment pot rezerva locuri in sala. Mai multe informatii se pot obtine la numarul de telefon: 0268 211929.Persoanele care nu pot ajunge la eveniment au posibilitatea de a dona orice suma doresc, in lei, in contul bancar cu numarul:, Banca Comerciala Romana (cu mentiunea -).Banii stransi de catre Fundatia Comunitara Tara Fagarasului vor fi donati Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Fagaras -Partenerii evenimentului: Complexul Laguna Albastra, Paralela 45, President Hotels & Resort, Forever Flowers & Events, Cofetaria DO&MI, Cofetaria Happy Pie, Simofarm, Optical Place, RED video, Beauty Line, Simo Embroidery, Daruieste Bucurii.Parteneri media: Fagarasul Tau, Fagaras TV, Star FM, Salut Fagaras, Buna Ziua Fagaras, Nova TV, Super FM.