Vaccinul pentru protectia impotriva tetanosului, difteriei si tusei convulsive este disponibil acum in farmacii

Pana in prezent, vaccinul de rapel Adacel® era distribuit exclusiv prin Programul National de Imunizare (PNI) derulat de catre Ministerul Sanatatii.Incepand cu luna februarie, vaccinul va fi disponibil si in retelele de farmacii cu circuit deschis.Conform PNI, vaccinarea impotriva difteriei, tetanosului si a tusei convulsive este obligatorie la varsta de 2, 4, 11 luni, cu primul rapel la varsta de 6 ani si al doilea la varsta de 14 ani."Sanatatea publica din Romania a fost si este o prioritate pentru Sanofi Pasteur de peste 20 de ani, compania contribuind activ la protectia impotriva unor boli a caror incidenta poate fi limitata prin vaccinare.Decizia de a introduce vaccinului diftero - tetano - pertussis (acelular) Adacel® si in circuit comercial direct face parte din eforturile noastre continue de imbunatatire a accesului romanilor la solutii de imunizare", declara Pascal Robin, Country Chair Sanofi, Romania si Moldova si General Manager al diviziei locale de vaccinuri."Vaccinarea salveaza vieti in fiecare etapa a vietii, iar nevoia de a fi protejati nu se termina cand devenim adulti. Conform CDC³ (Centers of Disease Control and Prevention), fiecare adult ar trebui sa fie imunizat o data cu vaccin diftero - tetano - pertussis, daca nu a fost vaccinat ca adolescent impotriva tusei convulsive, apoi din 10 in 10 ani sa i se ofere o doza de rapel pentru difterie si tetanos", a declarat Mirela Puchilita, Medical Head Sanofi Pasteur, Romania si Moldova, intr-un comunicat remis Business24.Adacel® are o experienta de utilizare extinsa. Din 1999, anul in care vaccinul a fost autorizat in Canada, au fost distribuite peste 150 milioane de doze la nivel global, acesta fiind acum disponibil in peste 60 de tari.Traditia Sanofi Pasteur de a dezvolta si produce vaccinuri care protejeaza viata dateaza de mai bine de un secol. Compania furnizeaza peste 1 miliard de doze de vaccinuri in fiecare an, contribuind astfel la imunizarea a peste 500 de milioane de oameni din intreaga lume, fiind, de asemenea, implicata activ in campanii de constientizare a populatiei despre valoarea vaccinarii.