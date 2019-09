5 detalii care te vor convinge sa alegi un implant dentar!

Doua, patru sau mai multe astfel de implanturi pot fi introduse astfel incat sa sustina mai multe coroane, precum este cazul sistemului Fast and Fixed care este solutia ideala pentru inlocuirea danturii de pe intreaga arcada. Astfel, fie ca iti lipseste un singur dinte, mai multi sau trebuie sa inlocuiesti chiar intreaga dantura, tratamentul cu implant dentar este recomandarea medicilor si pacientilor de pretutindeni. Tocmai de aceea, specialistii din cadrul clinicii stomatologice Dental Excellence au identificat 5 detalii care te vor convinge ca acest tratament de ultima generatie este solutia ideala. Descopera-le in randurile ce urmeaza!Dat fiind faptul ca implantul dentar fuzioneaza cu osul dupa inserare, devenind parte din organismul tau, acesta reprezinta o rezolvare permanenta a problemei. Celelalte metode de inlocuire a dintilor (puntile dentare, protezele mobile etc.) vor necesita intretinere speciala si vor trebui refacute dupa o anumita perioada, insa un implant dentar ingrijit corespunzator poate dura o viata intreaga. Din acest motiv, raportul calitate-pret al acestui tratament este imposibil de egalat.Dintii naturali au radacini puternice prin intermediul carora sunt atasati de maxilar sau mandibula, asigurand stabilitate. In mod similar, implantul dentar va fi puternic ancorat in os, multumita capacitatii incredibile a titanului de a fuziona cu tesutul osos viu. Astfel, dupa inserare, acesta se va integra perfect in maxilar sau mandibula in decursul unei perioade de circa 4 luni. Dupa aceasta etapa, dintii artificiali vor fi resimtiti exact ca cei naturali, iar aspectul este absolut identic. Asadar, un implant dentar de calitate iti va permite sa zambesti, sa vorbesti si sa mananci cu incredere totala.Tratamentul cu implant dentar este sigur pentru ceilalti dinti, in timp ce alte metode de inlocuire a dintilor pot afecta tesuturile sau dintii sanatosi. Pentru a oferi un exemplu, puntile dentare vor folosi dintii invecinati pentru a asigura sustinerea necesara, motiv pentru care acestia vor fi devitalizati (scoaterea nervului).Una dintre consecintele pierderii unui dinte este scaderea in volum si densitate a osului care il sustinea. Fiind viu, tesutul osos are nevoie in mod permanent de stimulare pentru a se regenera si pentru a putea ramane sanatos. Dupa desprinderea dintelui, osul incepe sa se resoarba, acest proces ducand la schimbarea fizionomiei si la cresterea riscului fracturilor la nivelul mandibulei. Implantul dentar opreste si inverseaza acest proces prin fuzionarea cu osul. Niciun alt tratament de inlocuire a dintilor nu mai poate oferi acest beneficiu.Nu trebuie sa ingrijesti un implant dentar mai mult decat un dinte normal, astfel ca va trebui sa te speli pe dinti si sa folosesti ata dentara in mod regulat. Practic, nu va trebui sa aplici creme sau adezivi speciali ori sa lasi dintii artificiali in paharul cu apa de pe noptiera pe durata somnului. Mai mult decat atat, implantul dentar nu va necesita plombe sau alte proceduri stomatologice, in timp ce dintii care sustin puntile se vor degrada si vor presupune lucrari.Cu toate ca un implant dentar nu se va degrada, acesta este vulnerabil in momentul in care gingia este afectata. Din acest punct de vedere, o igiena orala corespunzatoare si vizitele regulate la cabinetul stomatologic sunt recomandate pentru a preveni bolile gingivale si a asigura faptul ca implantul dentar va rezista o viata intreaga.Daca esti in cautarea celui mai performant si eficace tratament cu implant dentar, acceseaza www.dentalexcellence.ro si afla cum poti beneficia de sistemul german Bredent, prin intermediul caruia te poti bucura de cele mai inalte standarde de calitate pentru implantologie si materiale biocompatibile!