5 solutii pentru tratarea sinuzitei

La nivelul fetei exista 8 cavitati osoase numite sinusuri, care se afla in legatura cu fosele nazale. Exista cate o pereche de sinusuri maxilare, sinusuri etmoidale, sinusuri frontale si sinusuri sfenoidale.Pot aparea forme diferite de sinuzita in functie de sinusurile afectate de infectie, dar sinuzita maxilara este de departe cea mai frecventa.Ea este cauzata in majoritatea cazurilor de o suprainfectie dupa o raceala puternica, gripa, otita , carii profunde sau ca urmare a unei alergii cronice.Simptomele tipice sinuzitei sunt: nasul infundat, secretii nazale purulente, durere faciala, senzatie de presiune la nivelul fetei, febra. Sinuzita dureaza de obicei mai mult decat racelile comune, deoarece cavitatile sinusale sunt mai greu de drenat.Pentru tratarea eficienta a sinuzitei si prevenirea complicatiilor, este foarte importanta drenarea corecta a secretiilor nazale. De aceea, tratamentul sinuzitei include decongestionante nazale, mucolitice, analgezice, antiinflamatoare, antibiotice (daca medicul stabileste ca infectia este bacteriana).Intr-un vas din inox pune la fiert 1 litru de apa, iar cand apa clocoteste adauga plante cu efecte binefacatoare asupra aparatului respirator: menta, cimbrisor, salvie, eucalipt, musetel. Lasa putin infuzia sa se linisteasca, dupa care apleaca-te deasupra vasului si inspira aburul rezultat. Acopera-ti capul cu un prosop.Atentie la aburul fierbinte! Cand simti ca nu mai rezisti, fa o scurta pauza. In total, inhalatia trebuie sa dureze aproximativ 10 minute, dupa care sufla bine nasul pentru a elibera secretiile purulente blocate in cavitatile sinusale. Pentru inhalatii se pot folosi, de asemenea, uleiuri esentiale din plante: ulei din arbore de ceai, eucalipt, cimbru, oregano, busuioc, bergamota.Poti incerca desfundarea nasului cu ajutorul unei solutii saline: apa de mare sau apa cu sare preparata acasa. Se prepara dintr-o jumatate de lingurita de sare de mare la 200 ml de apa calduta. Se pot face spalaturi nazale cu aceasta solutie cu proprietati antibacteriene.Tot pentru desfundarea nasului poate fi folosit un spray nazal ce contine extract de Cyclamen. Aceasta planta contine saponine care reduc vascozitatea mucusului din cavitatile nazale si stimuleaza eliminarea secretiilor acumulate in sinusuri.Ghimbirul este un bun decongestionant, antiinflamator si antiinflamator, ceea ce il face foarte eficient in tratarea sinusurilor.Ceaiul de ghimbir este unul dintre cele mai bune ceaiuri pentru sinuzita. Se prepara din 1-2 linguri de ghimbir proaspat la o cana cu apa fierbinte. Se lasa la infuzat 10 minute, dupa care se strecoasa. Bea ceaiul caldut, indulcit cu o lingurita de miere si putin suc de lamaie.Alte ceaiuri pe care le poti incerca sunt: ceaiul verde, ceaiul de musetel, ceaiul de busuioc.Aerul uscat provenit de la sursele de incalzire a locuintei este daunator pentru mucoasa respiratorie inflamata. De aceea, medicii recomanda folosirea unui aparat de umidificare a aerului. Mentinerea unei atmosfere normale din punct de vedere al umiditatii ajuta la tratarea racelilor, sinuzitei, otitei, tusei.Include in dieta o serie de alimente care ajuta in procesul de eliberare a sinusurilor. Alimente antiinflamatoare si antioxidante: ananas, kiwi, broccoli, radacinoase, somon, ton, patrunjel.Alimente antibacteriene: ghimbir, hrean, ceapa, usturoi.Supele caldute si sucurile naturale sunt excelente pentru asigurarea hidratarii si a nutrientilor de calitate.