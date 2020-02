ANPC anunta controale in spitalele din toate judetele tarii si din Bucuresti

Astfel, comisarii ANPC vor efectua controale in spitalele din toate cele 41 de judete ale Romaniei, inclusiv in Municipiul Bucuresti.Vor fi verificate conditiile de cazare (starea saltelelor, lenjeriilor, pernelor, pilotelor, pijamalelor etc.), igiena (situatia grupurilor sanitare/bai) si alimentatie din spitale (cantinele, meniurile, spatiile de depozitare a alimentelor etc.).De asemenea, ANPC verifica si tot ceea ce tine de prestarea unui serviciu catre pacienti in conformitate cu normele europene, se mentioneaza in comunicat.