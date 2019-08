Campania "Sa intelegem mai bine alimentele" revine la Bucuresti, intre 9 si 10 august, la Auchan Titan

Pe durata celor doua zile, activitatile desfasurate in cadrul campaniei vor fi: workshopul interactiv la care pot participa si consumatorii "Demontam stirile false despre alimente"- partea III, degustare si vanzare de produse alimentare la standurile partenerilor si diverse activitati dedicate copiilor (jocuri, pictura pe fata, concursuri etc).Prin aceste initiative, RO.aliment, organizatorul campaniei, isi propune sa combata stirile false despre alimente, prin furnizarea de informatii care sa ii ajute pe consumatori sa poata identifica pe viitor sursele de neincredere, dar si sa faciliteze spatiul in care specialistii sa poata explica efectele benefice ale unei diete echilibrate."Dupa succesul de la Iasi, pe 9 si 10 august, va invitam in Auchan Titan sa degustati produse gustoase si sanatoase. Va asteptam sa veniti cu familia si prietenii, sa adresati intrebari direct expertilor de la care puteti afla ce sa puneti in cosul zilnic pentru a beneficia de o masa echilibrata. Consumul moderat si echilibrat de carne, lactate, legume, fructe, panificatie etc. este calea spre mentinerea sanatatii, a unui nivel de energie ridicat si a unei stari de bine. Le multumim reprezentantilor Auchan Titan, pentru deschiderea aratata in asocierea cu campania noastra", a declarat Claudia Bocean, General Manager RO.aliment.In cele doua zile, standurile producatorilor parteneri pot fi vizitate pe tot parcursul zilei imtre 10:00 si 21:00, activitatile pentru copii fiind de asemenea programate de dimineata pana seara. Workshopul va fi organizat pe 9 august, va dura o ora si va fi transmis si in direct pe pagina de Facebook RO.aliment. Vor fi invitati reprezentanti din industria carnii, laptelui, panificatiei, precum si din cercetare, experti in materie de calitate si siguranta.Neconformitatile, asa-zisele pasari crescute cu hormoni sintetici si asa-zisul lapte cu antibiotic sunt doar cateva dintre temele care au fost dezbatute in cadrul workshopului "Demontam stirile false despre alimente", de la Iasi."De foarte multe ori, in cazul in care apare o neconformitate, este blamat producatorul. Adevarul este ca marfa de la producator, trecuta prin toate sistemele de calitate de care acesta dispune, este o marfa sigura, indeplineste toate criteriile, insa pe parcurs in lantul de distributie si de comercializare pot sa apara unele neconformitati, in special legate de mentinerea lantului de frig", a punctat Dana Tanase, Director Executiv Asociatia Romana a Carnii (ARC)."Multi spun ca pasarile care ajung la raft au fost hranite cu hormoni, pentru a majora profitul producatorului in defavoarea sanatatii consumatorului, dar nu este adevarat. Carnea de pasare din comert este mai "musculoasa", in limbaj uzual, pentru ca genetica este foarte atent selectionata. Sunt anumite rase, care asa arata in mod normal. Deci carnea nu este asa pentru ca o injecteaza cineva sau pentru ca producatorii cresc pasarile cu hormoni, ci pentru ca asa este rasa acelor pasari", a explicat si dna doctor Corina-Aurelia Zugravu - profesor asociat la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, si medic primar in Nutritie si Igiena Alimentatiei."Cand vorbim de hormoni, trebuie sa intelegem ca nu exista asa ceva in lapte. La fel cum nu este posibila vanzarea de lapte cu reziduuri de antibiotice. Conform legislatiei europene si nationale, cisterna cu materie prima nu se descarca in fabrica decat dupa ce s-a facut testul de reziduuri de antibiotic. In cazul depistarii de reziduuri de antibiotice, se anunta Directia Sanitar-Veterinara, se sigileaza cisterna, se intocmeste proces-verbal si se distruge materia prima", a explicat Dorin Cojocaru, Presedintele Asociatiei Patronale a Industriei Laptelui din Romania - APRIL.Campania "Sa intelegem mai bine alimentele" a debutat pe 7 iunie 2019, in Mall Promenada Bucuresti, cu un workshop ce a facilitat intalnirea specialistilor din cercetare, cu reprezentantii producatorilor din industria alimentara si consumatorii finali.Infiintata in urma cu cinci ani, agentia de specialitate RO.aliment se adreseaza specialistilor din industria agro-alimentara, dorind sa realizeze conexiuni intre cererea si oferta din tara noastra. Publicatia prezenta online dar si pe print prezinta cele mai noi informatii tehnice in domeniu, realizeaza studii de impact, de schimbare a gusturilor consumatorilor si analizeaza tendintele ce vor marca industria in urmatoarea perioada. Concomitent, RO.aliment organizeaza patru evenimente in fiecare an: seminarul NNS-Nutritie.Nutrienti.Sanatate, expo-conferinta "Produsul Romanesc" si concursul "Gustul Ales", expo-conferinta Ingredients Show si seminarul ESE-Etichetare.Siguranta.Etica.Pentru mai multe informatii, accesati website-ul RO.aliment