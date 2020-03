Cancerul nu sta la distanta. Nu abandonati pacientii oncologici din Romania!

Am invatat impreuna ca, in situatiile critice, ingrijirea medicala si suportul clinic sunt la fel de importante ca empatia si solidaritatea.Traversam o situatie de criza majora - dar noi ramanem, ca pana acum, langa copiii si adultii care se lupta cu un diagnostic incurabil. Ne dorim, in acelasi timp, sa fim un sprijin pentru autoritati, mai ales in aceste momente in care trebuie sa fim uniti si sa colaboram permanent.Intelegem ca sistemul de sanatate publica este nevoit sa ia toate masurile necesare pentru a se pregati sa faca fata epidemiei de COVID-19, dar si pentru a nu expune bolnavii de cancer la riscul de infectie cu coronavirus, prin prezenta lor in spitalele publice.Este o lupta contracronomentru si trebuie sa depunem cu totii eforturi, sa fim responsabili si solidari, astfel incat toate aceste masuri sa dea rezultate.Insa bolile incurabile si cancerul nu tin cont de context, tratamentele si durerea nu pot fi puse pe pauza, iar pacientii nostri copii si adulti au nevoie urgenta de sprijin si ingrijire de specialitate.Ultimele zile ne-au aratat, din nefericire, efectele necrutatoare pe care le are virusul asupra pacientilor oncologici sau cronici.Bolnavii de cancer din Romania sunt printre cei mai expusi in fata pericolului epidemiei de coronavirus.In acest moment, pacientii oncologici sunt externati din spitale de stat si trimisi acasa, uneori fara tratament.Sunt parintii nostri, prietenii nostri, colegii nostri, vecinii nostri, poate copiii nostri.Li s-au inchis deja usi si au auzit un descuranjat si rece, cand mai sunt atat, atat de multe de facut.Sunt sunt cei mai predispusi la infectarea cu COVID-19 si potentiala propagare, iar in acest moment au extrem de putine solutii.Cele doua spitale ale noastre, din Bucuresti si Brasov, sunt deschise ca pana acum, 24/24, iar medicii, asistentele si intreg personalul clinic de la HOSPICE raman alaturi de pacientii care au nevoie de noi.Toate serviciile pe care le oferim in cele doua spitale ale fundatiei sunt gratuite pentru pacientii nostri si pentru familiile lor, dar nu putem continua fara sprijin.De-a lungul celor 28 de ani de existenta, am inteles ce inseamna dificultatile financiare.Ne-am confruntat nu o singura data cu momente grele si am reusit sa le depasim doar datorita celor care s-au implicat, au ajutat si au crezut in cauza ingrijirii paliative.172.000 de romani au nevoie in fiecare an de ingrijire paliativa. Va multumim ca ne-ati aratat puterea luisi ne-ati sprjinit sa ii ajutam pe cat mai multi dintre ei.Acum, facem din nou un apel la solidaritate si la implicare: va rugam sa nu ii abandonam pe bolnavii de cancer, deoarece #cancerulnustaladistanta!Vom putea sa oferim ingrijire paliativa gratuita pentru cat mai multi pacienti si, totodata, sa sprijinim eforturile depuse de autoritati si sa contribuim la degrevarea spitalelor publice de pacientii incurabili doar cu sprijinul comunitatii, al companiilor si al celor care cred in cauza ingrijirii paliative.Doar cu sprijinul vostru.Ajuta si tu pe https://www.hospice.ro/doneaza/ sau trimite un