Ce sa alegi atunci cand suferi de edentatie: implant dentar, proteza mobila sau punte dentara?

Lipsa unui dinte sau a mai multor dinti poate afecta grav sanatatea unei persoane. Aceasta se va confrunta cu probleme atat la nivel psihic, stima de sine scazand considerabil, cat si la nivel fizic - edentatia va conduce la tulburari masticatorii, fizio-anatomice si fonetice, precum si la modificari ale relatiei ocluzale (se modifica distanta dintre maxilar si mandibula) si dento-parodontale (migrari dentare, ce genereaza dizarmonii ocluzale).Problema edentatiei poate fi tratata cu ajutorul implanturilor dentare , a protezelor mobile sau a puntilor dentare. Toate aceste solutii au propriile caracteristici si necesita o mai buna intelegere, importanta lor in ceea ce priveste sanatatea dentara a pacientului fiind una foarte mare.Inainte de a vorbi despre cele mai populare solutii de tratare a edentatiei, este necesar sa se inteleaga faptul ca aceasta este de mai multe tipuri. In functie de acestea, pacientul va putea beneficia de cel mai bun tratament, la recomandarea medicului stomatolog.Edentatia este de trei mari tipuri:● unidentara - caracterizata prin lipsa unui singur dinte;● partiala - atunci cand lipseste un grup de dinti de pe arcada;● totala - atunci cand lipsesc toti dintii din cavitatea orala, de pe unul sau ambele maxilare.Cele mai populare solutii pentru tratarea acestei afectiuni dentare sunt: implantul dentar, proteza mobila si puntea dentara. Fiecare dintre acestea are propriile avantaje si dezavantaje, astfel ca pentru obtinerea celor mai bune rezultate se recomanda apelarea la serviciile unei clinici de specialitate, cu vasta experienta in domeniu si cu un bun nume pe piata.Rolul medicului dentist in rezolvarea acestei probleme orale este esential. Acesta, dupa ce realizeaza prima consultatie, va trebui sa ofere pacientului cel mai bun plan de tratament, adaptat problemelor specifice.Fie ca este vorba de edentatie totala, partiala sau unidentara, pacientii oscileaza intre a alege o lucrare dentara clasica sau una moderna, pe implant dentar . Cele mai bune doua optiuni sunt puntile si implanturile dentare, proteza mobila fiind considerata o solutie de domeniul trecutului.O proteza mobila este un tratament care se aplica doar in ultima instanta, cand nu exista dinti de sustinere necesari unui tratament cu punte dentara. Aceasta nu doar ca este incomoda si diminueaza capacitatea masticatorie, ci si produce resorbtia osului de sprijin, determinand modificari la nivel facial.Puntea dentara este o solutie de protezare fixa, recomandata in cazul in care pacientul, din varii motive, nu poate sa beneficieze de un implant dentar. Aceasta necesita, pentru a putea fi aplicata, de dinti de sustinere sanatosi, care vor fi supusi slefuirii si vor fi acoperiti cu o coroana, nemaiputand fi niciodata utilizati ca unii naturali.Implantul dentar este un tratament modern ce rezolva cu succes problema edentatiei si presupune inlocuirea protetica a unui dinte lipsa, refacand eficient functia masticatorie si restaurand in mod natural functia estetica. Acesta este compus din coroana de culoare alba, stalp de legatura cu surubul si surubul cu rol de radacina, realizat dintr-un material extrem de rezistent.In foarte multe cazuri, implantul dentar este cel ce trateaza cel mai bine problema edentatiei. Desigur, exista afectiuni care influenteaza procesul de vindecare postoperator (precum: aritmia, reumatismul poliarticular, bolile endocrine, seropozitivitatea etc.) si succesul implantului dentar in perioada de osteointegrare, necesitand medicatie specifica si un control strict.Avantajele implantului dentar sunt multiple. Acesta, pe langa faptul ca este confortabil, se adapteaza chiar pana la faza in care nu va mai fi simtit absolut deloc de catre pacient. Este o solutie excelenta pe termen mediu si lung, prezinta o stabilitate foarte buna si o durabilitate mare, elimina inconvenientele altor solutii de inlocuire a dintilor lipsa si arata precum un dinte natural.Clinica Trident - servicii stomatologice la cele mai inalte standarde din domeniuEdentatia nu este o problema ce trebuie tratata cu superficialitate. Imediat ce isi face resimtita prezenta, aceasta trebuie sa trimita de urgenta pacientul la o clinica stomatologica specializata, care asigura lucrari dentare de o calitate ireprosabila.Desigur, primul aspect luat in considerare va fi costul implantului dentar , insa acesta nu ar trebui sa ne indeparteze de o solutie durabila, care va oferi rezultate excelente atat din punct de vedere al functionalitatii, cat si din punct de vedere estetic.Daca se doreste o interventie cu implant dentar la pret corect in Bucuresti, se poate apela la serviciile premium oferite de Clinica Trident.Clinica Trident utilizeaza materiale si instrumente stomatologice de ultima generatie, consumabile de unica folosinta si proceduri de sterilizare la cele mai ridicate standarde. Aceasta pune la dispozitie mai multe tipuri de implanturi dentare, de la cele MegaGen, recunoscute pentru aspectul estetic impecabil, la performantele implanturi Nobel, Straumann si MIS, iar medicii care realizeaza procedurile au o vasta experienta in domeniu, garantandu-se astfel rezultate excelente.