Reuters: Clinicile private cuceresc Europa de Est, o zona in care statele investesc prea putin in sanatate

Fenomenul este stimulat de ponderea redusa reprezentata de cheltuielile cu sanatatea in PIB, care a dus deseori la lipsuri de personal si timpi mari de asteptare pentru analize si operatii, cumulata cu cresterea salariilor, care au facut din serviciile private de sanatate o alternativa viabila.De asemenea, angajatorii ofera din ce in ce mai des abonamente la clinicile private de sanatate pentru a atrage si a pastra angajati intr-o perioada de scadere a somajului si un deficit de mana de lucru."Aceasta este o perioada de cucerire pentru clinicile private", spune Peter Pal Varga, director la compania Buda Health Centre din Budapesta, la care miliardarul Sandor Csanyi a preluat pachetul majoritar de actiuni in anul 2017.Potrivit lui Varga, compania intentioneaza sa construiasca un nou spital general in Budapesta si sa modernizeze un spital existent la un cost total estimat la aproximativ 20 miliarde forinti (70 milioane de dolari)."Capacitatile noastre actuale de spitalizare nu mai sunt suficiente", sustine Varga.Deocamdata nu exista cifre exacte cu privire la marimea pietei de servicii medicale private din Europa de Est, dar patru dintre cei mai mari jucatori din regiune au avut anul trecut venituri combinate de 600 milioane de dolari, in crestere, in medie, cu 20% comparativ cu 2017, iar pentru acest an se asteapta la o crestere similara.La fel ca si Buda Health, toti cei cinci mari furnizori privati de servicii de sanatate intervievati de Reuters au informat ca isi extind operatiunile pentru a tine pasul cu cererea.De exemplu, principalul jucator de pe piata din Polonia, Lux Med, a achizitionat recent doua spitale, unul la Varsovia si unul la Katowice, ceea ce va duce numarul sau total de spitale la noua. Liderul pietei din Romania, MedLife, este interesat si el sa faca achizitii in acest an si la inceputul lui 2020.Cu toate acestea, afacerile din domeniul serviciilor de sanatate prezinta si riscuri, companiile neavand garantia ca isi vor recupera investitiile initiale mari necesare pentru spitale si clinici pe masura ce piata devine din ce in ce mai aglomerata si mai competitiva.Alte provocari importante sunt gasirea si pastrarea personalului, pe fondul emigrarii doctorilor si a altor cadre medicale spre Europa Occidentala, si cresterea costurilor cu echipamentele si mentenanta.In paralel, unii analisti avertizeaza caMinisterul polonez al Sanatatii a informat ca lucreaza la imbunatatirea accesului la serviciile medicale si la reducerea timpilor de asteptare, adaugand ca cheltuielile cu serviciile publice de sanatate ar urma sa creasca cu aproximativ 9% in acest an.Conform unui studiu din 2017 al Comisiei Europene, cheltuielile cu serviciile publice de sanatate in Europa de Est sunt mult sub media din UE. In Ungaria, chletuielile totale cu sanatatea reprezinta 7,2% din PIB, in Polonia sunt la 6,7% din PIB siMulti cetateni est-europeni, ale caror venituri sunt mici comparativ cu cele ale vest-europenilor, chiar si dupa cresterile rapide din ultimii ani, au raspuns prin scoaterea de bani din buzunarele proprii pentru a reduce timpii de asteptare pentru proceduri medicale si analize.Potrivit datelor OECD, cheltuielile pentru serviciile private de sanatate au reprezentat anul trecut 2% din PIB in Ungaria si 1,8% din PIB in Polonia, devansand o serie de state mai bogate precum 1,7% din PIB in Germania si 1,9% din PIB in Franta.In cazul Romaniei nu exista date OECD comparabile. Insa clinicile private din Romania au inregistrat o crestere a cererii pentru servicii, variind de la analize la interventii chirurgicale complexe.Potrivit firmei de consultanta KeysFin,MedLife, cel mai mare operator de clincii private de sanatate din Romania, spune ca se asteapta la venituri de peste 200 milioane de euro in acest an, dupa venituri de 170 milioane euro in 2018.Cu toate acestea, Comisia Europeana avertizeaza caAcest lucru este cel mai pronuntat in Romania, unde doar o mica parte din populatie isi permite servicii private.In timp ce clinicile private din Bucuresti sunt aglomerate cu pacienti, accesul chiar la serviciile publice de sanatate este limitat in zonele rurale, unde traieste aproape jumatate din populatie.