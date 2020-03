Consultatiile online, cea mai sigura metoda de a obtine parerea medicului in mijlocul pandemiei

Inca de la lansarea sa, platforma online Doclandia.ro si-a propus sa ofere medicilor din Romania si din strainatate oportunitatea de a intra in legatura cu pacientii prin intermediul consultatiilor online. Astfel, pot fi oferite sfaturi competente si personalizate pentru rezolvarea multor problemele comune de sanatate, fara sa fie necesar un consult fizic.In contextul actual al pandemiei provocate de COVID-19 anuntat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, masurile de preventie a extinderii infectiei cu coronavirus au devenit o prioritate globala.Autoritatile din Romania, luand exemplul altor state europene, au dispus deja masuri fara precedent pentru a stopa raspandirea virusului.Virusul este automutant iar configuratia sa in continua schimbare ingreuneaza misiunea cercetatorilor si a patologilor de a gasi un vaccin. Singurele masuri de siguranta reale de care dispunem in momentul de fata sunt autoizolarea, igiena personala si evitarea spatiilor aglomerate.Reprezentantii companiei afirma ca personalul medical este categoria profesionala cea mai expusa in cazul unei pandemii, iar consultatiile online sunt singura varianta sigura de diminuare a expunerii la COVID-19.In prezent sunt inscrisi pe Doclandia.ro peste 1200 de medici care ofera consultatii medicale online in diverse specialitati.Potrivit companiei, doar o parte dintre acestia au setate tarifele si programul.Pentru a creste disponibilitatea acestora, Doclandia.ro a notificat toti medicii inscrisi, indemnandu-i sa fie activi, iar echipa companiei a demarat discutii cu personal medical din toate specializarile pentru a suplimenta afilierea de medici noi in aceasta perioada."Invitam medicii sa se inscrie pe Doclandia.ro pentru a da amploare acestui mod simplu si eficient de a mentine legatura cu pacientii. In cazul in care si Romania va fi declarata 'zona rosie' a pandemiei COVID-19, este vital sa ne mobilizam pentru a trece cu bine peste acest flagel. Consultatiile se ofera contra-cost, in intervalul orar si la tariful stabilite de fiecare medic.In situatii de urgenta precum cea pe care o traim acum, apreciem disponibilitatea unor consultatii pro-bono de la medicii dispusi sa faca acest efort pana situatia revine la normal. Medicii sunt una dintre resursele vitale ale unei tari si le suntem recunoscatori pentru munca neobosita si implicarea de care dau dovada in aceste zile", a declarat Matei Tiboc, Fondatorul Doclandia.roIn ceea ce priveste procedura de inscriere, dupa verificarea autenticitatii profesiei in platforma, medicii nou inrolati pe Doclandia.ro trebuie doar sa isi selecteze orarul de lucru si tariful perceput pentru vizita.Toate vizitele in platforma Doclandia.ro sunt securizate si encriptate, la aceste informatii avand acces doar pacientul si medicul lui.Datele privind vizitele se stocheaza doar in contul personal al fiecarui pacient si pot fi revazute de acesta oricand. Platforma Doclandia.ro are capacitatea de sustine simultan peste 100.000 de sesiuni de consult pacient-medic.Doclandia este prima platforma online 100% romaneasca ce ofera acces continuu la informatii medicale furnizate de doctori, cu un abonament care permite multiple modalitati de conectare: mesaje nelimitate cu un medic de familie, consultatii video online, programarea vizitelor la cabinet sau a vizitelor la domiciliu.