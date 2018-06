Costurile cu serviciile medicale in Romania au crescut dublu fata de media UE

studiu

Inflatia aferenta serviciilor medicale in 2017, calculat pe baza informatiilor furnizate de asiguratorii locali indica faptul ca, in Romania, costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu fata de media consemnata in Europa, conform studiului Medical Trends Around the World realizat de Mercer Marsh Benefits care se fundamenteaza pe datele colectate de la 225 de asiguratori din 62 de tari, scrie AGERPRES."Sporirea investitiilor in infrastructura medicala privata, avansul tehnologic alaturi de cresterea costurilor salariale in domeniul public au contribuit la atingerea nivelului actual al inflatiei aferente serviciilor medicale. E nevoie ca angajatorii sa-si fundamenteze strategiile de HR pe analiza integrata a datelor relevante despre sanatatea angajatilor, in scopul implementarii unor programe de beneficii cat mai eficiente din perspectiva costurilor", spune Silvia Dumitrescu, manager, Mercer Marsh Benefits, Romania.Costurile cu serviciile medicale la nivel global au crescut, in medie, cu 9,5% pe parcursul anului 2017, de aproape trei ori mai mult decat rata estimata a inflatiei.Problemele de sanatate mentala reprezinta al treilea factor de risc ce influenteaza costurile serviciilor medicale acordate grupurilor de angajati.Investitiile in sisteme de analiza a datelor si adoptarea unei strategii care se concentreaza pe wellbeing pot ajuta angajatorii, angajatii si asiguratorii sa eficientizeze costurile si sa imbunatateasca fluxurile in domeniul sanatatii.Implementarea strategiilor integrate de sanatate si wellbeing, fundamentate pe capacitatile digitale de procesare a datelor relevante, va fi un factor esential in gestionarea costurilor tot mai mari ale programelor de beneficii pentru sanatatea fortei de munca. Raportul indica faptul ca angajatorii au posibilitatea de a gestiona mai bine costurile asistentei medicale si de a imbunatati avantajele pentru angajatii lor.In timp ce sanatatea mintala este mentionata ca fiind al treilea factor de risc, circa 40% dintre asiguratorii care au raspuns la studiu indica faptul ca angajatorii nu acopera prin planurile oferite accesul angajatilor la serviciile de consiliere personala. In plus, avand in vedere asteptarile fortei de munca de astazi, bazate pe experienta digitala a consumatorilor, angajatorii si asiguratorii vor trebui sa investeasca in capabilitati digitale si de analiza a datelor. In prezent, 1 din 6 asiguratori nu ofera solutii digitalizate de rezolvare a daunelor.Raportul se fundamenteaza pe informatiile furnizate de asiguratori despre cresterea costurilor medicale comparativ cu rata inflatiei pentru fiecare dintre pietele prezentate. Documentul are la baza si informatiile transmise de companiile de asigurari legate de tipurile, costurile si frecventa daunelor medicale in care au fost implicati angajatii companiilor ce ofera asigurarile medicale ca beneficiu pentru salariatii lor, in anul 2017.