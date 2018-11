De cand n-ai mai fost la medic? Analizele de rutina de neevitat

Hemoleucograma

Analizele pentru ficat si rinichi

Ionograma

Electrocardiograma

Ecografia de san

Controlul ginecologic

Dermato

Vorbim despre acele analize anuale, pe care poti si trebuie sa le faci in fiecare an, prin medicul de familie. Desigur, daca alegi o clinica privata, lucrurile se pot desfasura mai repede si mai usor.Iar daca pretul unor analize de specialitate sunt motivul pentru care ai evitat clinicile pana acum, trebuie sa stii ca poti imparti cheltuielile in rate, cu ajutorului unui card de cumparaturi Este un test esential in diagnosticul si monitorizarea bolilor hematologice, precum anemii, infectii, alergii sau leucemii. Hemoleucograma masoara numarul de globule rosii si albe din sange, cantitatea de hemoglobina, numarul de trombocite si multi alti indicatori importanti. Pentru acest test, e nevoie de o proba de sange, destul de usor si nedureros de prevalat.Desi tot mai multe persoane au grija de nutritia lor, bolile hepatice si renale sunt in continuare foarte raspandite. De aceea, testele anuale in acest sens sunt indispensabile. Acestea includ dozarea enzimelor hepatice, a transaminazelor si bilirubinei totale, masurarea valorilor ureei si a creatinei. In plus, sumarul de urina este foarte util, pentru ca prezenta unor valori anormale sunt primele semne ale unor afectiuni.Vrei sa afli daca ai cu adevarat deficienta de calciu, fier sau magneziu? Acest test masoara tocmai echilibrul mineralelor din corp. Se efectueaza din probele de sange, urina sau din ambele si iti poate indica daca primesti suficienti nutrienti din alimente sau daca functiile endocrine lucreaza corect.Evident, de inima ar trebui sa avem cea mai mare grija. Pentru a ne asigura ca totul este in regula, o electrocardiograma pe an nu ar trebui sa lipseasca. Aceasta poate sa indice eventuale modificari electrice ale cordului sau cardiopatia ischemica. Daca insa exsita antecedente in familia ta, lista de analize devine mai complexa. Poti discuta aceste detalii cu medicul tau de familie.Cancerul de san este cea mai frecventa afectiune maligna. Prin urmare, fiecare femeie ar trebui sa faca acest test periodic, o data pe an sau la un an si jumatate.La acelasi capitol intra si controlul de rutina la ginecolog, pe care orice femeie ar trebui sa-l urmeze anual, insotit de testul Babes Papanicolau si de cel HPV. Aceste analize nu ar trebui sa lipseasca, indiferent de varsta.Si barbatii, si femeile ar trebui sa incheie examenul medical anual cu un consult dermatologic. Doar asa iti poti da seama daca ai alunite periculoase. Iar eventualele afectiuni trebuie reperate din timp, pentru a putea fi tratate. Melanomul este cancerul cu cea mai rapida evolutie dintre toate tipurile de afectiuni maligne.Cel mai important este sa-ti consulti medicul de familie si sa stabiliti impreuna analizele de urmat in fiecare an. Aceasta lista nu trebuie luata ca atare. Este doar un impuls de a nu mai amana niste teste simple, care te pot ajuta sa amani probleme ulterioare, mult mai grave. Iar pentru a nu avea chiar nicio scuza, poti apela la CardAvantaj , care-ti permite sa platesti servicii medicale in rate fara dobanda*.