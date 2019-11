Eurostat: UE a produs anul trecut antibiotice in valoare de aproape trei miliarde de euro

Italia a fost cel mai mare producator de antibiotice din UE, fiind responsabila pentru 34% din valoarea totala a antibioticelor produse in UE.In 2018, statele membre UE au importat antibiotice in valoare de 5,03 miliarde de euro, din care mai mult de jumatate (57% sau 2,87 miliarde de euro) au venit din tari din afara blocului comunitar. Comparativ cu 2008, valoarea importurilor de antibiotice in statele membre UE a urcat cu 34%.Din antibioticele in valoare de 3,03 miliarde de euro exportate de tarile membre ale blocului comunitar, aproape o treime (60%, sau 1,81 miliarde de euro) au mers catre alte state membre UE. Comparativ cu 2008, cifra reprezinta o scadere de 13% a valorii exporturilor totale ale tarilor membre ale blocului comunitar.In 2018, Germania a importat antibiotice in valoare de 710 milioane de euro, fiind cel mai mare importator UE de antibiotice din tari din afara UE. Dupa Germania se afla Olanda (cu 590 milioane de euro, 21%), Italia (530 milioane de euro, 19%), Belgia (320 milioane de euro, 11%), Marea Britanie (190 milioane de euro, 7%), Spania (180 milioane de euro, 6%) si Franta (130 milioane de euro, 5%). Romania a importat anul trecut antibiotice in valoare de 15 milioane de euro.In principal, importurile de antibiotice din tarile din afara blocului comunitar au venit din Elvetia (1,12 miliarde de euro, sau 39% din total), China (660 milioane de euro, 23%), SUA (600 milioane de euro, 21%), Japonia (120 milioane de euro, 4%), Singapore (90 milioane de euro, 3%), India si Coreea de Sud (ambele cu 80 milioane de euro, aproape 3%).In randul statelor membre UE, Italia a exportat in 2018 antibiotice in valoare de 440 milioane de euro catre tari din afara blocului comunitar, fiind urmata de Irlanda (190 milioane de euro, 16%), Spania (100 milioane de euro, 8%), Belgia (80 milioane de euro, 6%) si Danemarca (70 milioane de euro, aproape 6%).