LaPrimulBebe a strans 415.000 de euro pentru refacerea sectiei de neonatologie a maternitatii din Valcea

10.500 de persoane din "LaPrimulBebe" au contribuit in aceasta campanie umanitara licitand 12.500 de obiecte si servicii. Acestora li s-au adaugat peste 20 de persoane publice, care au donat timp sau obiecte pentru a sprijini acest demers umanitar.Printre acestea se numara Amalia Enache, Corina Caragea, chef Florin Dumitrescu, Adrian Vancica, Irina Margareta Nistor, Feli Donose, Denis Stefan, Mircea Bravo, Ioan Isaiu, Dan Negru, Camelia Potec, dar si juranlisti cunsocuti si apreciati, precum Catalin Striblea, Cristian Hostiuc, Cristina Stanciulescu, Simona Tache, fiecare dintre acestia alegand sa doneze fie timp valoros, fie vizite pe platouri de filmare, bilete la teatru sau carti pe care le semneaza.La finalul campaniei #BunVenit efoturile tuturor insumeaza 415.000 de euro, semn ca puterea comunitatii poate face minuni. Dintre acestia, 307.000 euro au fost stransi din licitatiile desfasurate in cadrul grupului de Facebook "LaPrimulBebe" si 108.000 din sponsorizari si donatii. Un sprijin important a venit din partea Turbomecanica SA, companie care a sponzorizat cauza cu suma de 94.000 de euro."Aceasta campanie umanitara pe care am desfasurat-o pe final de an este o campanie prin care ne propunem nu doar sa refacem sectia de neonatologie a maternitatii din Valcea, pentru a da un bun venit in siguranta nou-nascutilor, dar si sa le transmitem mamelor care nasc acolo ca le vedem, ca le auzim, ca le valorizam, ca ne pasa de ele.Vrem sa stie cat sunt de importante in acest rol de mame, rol care pana acum era trecut de cele mai multe ori cu vederea. Noi credem ca TOTUL incepe cu o mama! In campania trecuta, acum doar sase luni strangeam 273.000 de euro.Cresterea de pana la 415.000 de euro arata cresterea si consolidarea comunitatii noastre, iar acesta este cea mai mare de bucurie pentru noi. Ne simtim mici si smerite in fata acestei imense uniri de forte.Nu exista momente mai emotionante ca in campaniile noastre umanitare, atunci cand mii de inimi se deschid si oamenii aleg sa nu ridice a nepasare din umeri. Aleg sa se implice, si nu oricum. Ci impreuna cu cei de langa ei, constienti ca nu pot schimba mai nimic singuri, ci doar cu oameni multi alaturi", spune Atena Boca, fondatoarea comunitatii "LaPrimulBebe".Comunitatea "LaPrimulBebe" si-a propus sa refaca sectia de neonatologie a maternitatii din Valcea, sectie care nu a mai suferit modificari in ultimii 35 de ani.Proiectul implica renovarea intregii sectii de 1000 mp cu reparatii si zugravit pereti, refacerea partii electrice, schimbat usi, renovat sala de muls, renovat biberoneria aflata intr-o stare deloc buna, renovat bai, renovat cele 8 saloane, cumparat patuturi.Pentru toate acestea era nevoie de 300.000 de euro. Suma care s-a strans peste va putea fi solosita pentru a cumpara in aceasta sectie si aparatura medicala foarte necesara diagnosticarii corecte in caz de prematuritate, aparatura care astazi nu exista. Prin acest proiect "LaPrimulBebe" simte ca da sansa femeilor de aici sa ramana in orasul lor, mai ales in ultimele luni de sarcina, atunci cand deplasarea este foarte grea."LaPrimulBebe" demareaza doua campanii umanitare in fiecare an, iar pana acum sumele stranse pentru cauze umanitare depasesc cu mult 1 milion de euro.Totodata, fondatoarea Atena Boca este singura romanca aleasa de facebook sa faca parte din programul-bursa Facebook Community Leadership, iar de curand a fost invitata la Dublin sa spuna povestea comunitatii sale in fata a 3.500 de angajati Facebook din Europa, Orientul Mijlociu si Africa.