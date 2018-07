Pacient in Romania: Ce faci in caz de malpraxis? Sfatul avocatului

diagnosticul, natura si scopul tratamentului,

riscurile si consecintele tratamentului propus,

alternativele viabile de tratament,

riscurile si consecintele lor,

prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului.

In general este rezultatul unei comunicari defectuoase dintre medic si pacient si arareori al unor manevre defectuos intocmite.Pacientii romani sunt din ce in ce mai bine informati, isi cunosc drepturile, iar uneori chiar abuzeaza de exercitiul acestora, in incercarea de a obtine reduceri, scutiri sau alte tipuri de beneficii cu privire la plata serviciilor medicale.Acest tip de folosinta excesiva a plangerilor de malpraxis au condus si la o decredibilizarea a procedurii.Numai in anul 2016 au fost intimati 135 medici, dintre care majoritatea pentru specialitatile de chirurgie, obstetrica-ginecologie si cardiologie/ medicina interna.Inainte de a initia orice tip de procedura medicala, chiar si in cazul unor consultatii medicale, investigatii, deci nu numai in cazul interventiilor chirurgicale, pacientul trebuie sa fie informat intr-un limbaj usor de inteles pentru acesta, cu privire la urmatoarele:Acordul pacientului informat se obtine in scris, specific pentru manevra/procedura/interventia descrisa si in mod obligatoriu INAINTE de efectuarea acesteia.Conform legii, medicul raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte individuale in cadrul proceduriilor de preventie, diagnostic sau tratament.De asemenea, raspunde pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea cerintelor privind confidentialitatea, obtinerea consimtamantului informat si obligativitatea acordarii asistentei medicale.Medicul va raspunde pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei (efectueaza acte medicale in afara specialitatii/specializarii sale).In opinia mea, prima reactie ar trebui sa o reprezinte intalnirea cu medicul in vederea obtinerii tuturor informatiilor, clarificarilor si raspunsurilor la intrebarile si solicitarile pacientului.Apreciez ca medierea acestui tip de conflict este esentiala, indiferent de tipul de conflict aparut, de dezacordul sau comportamentul aparent necompatibil dintre partile implicate, un mediator ajuta partile sa simplifice si sa-si inteleaga dezacordurile.Daca solutionarea conflictului nu se realizeaza printr-un mijloc alternativ, atunci pasii urmatori sunt reprezentati de proceduri judiciare: plangeri penale, actiuni in justitie pentru repararea prejudiciilor suferite, precum si administrative: sesizarea comisiilor de specialitate de la nivelul Colegiului medicilor.Medicii sunt obligati sa furnizeze toate inscrisurile medicale ale pacientului - dosarul medical al acestuia-, precum si orice tip de suport necesar in clarificarea diferendului aparut.Pacientii au dreptul sa solicite toate documentele medicale referitoare la interventia respectiva.Pacientul are dreptul de a-si alege si medicul si optiunea terapeutica.Pacientul are acces la ghidurile de buna practica, pacientul are Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, inclusiv accesul la justitie pentru a-si rezolva nemultumirile.Costurile sunt greu de estimat, depinde de procedura aleasa, de multitudinea probelor administrate, precum si de complexitatea cauzei in sine.Despagubirile acordate trebuie sa reflecte in primul rand daunele materiale suferite, respectiv costurile realizate pentru ameliorarea sau solutionarea problemei medicale uletrior evenimentului declarat.La aceste despagubiri materiale se pot adauga cele morale, pentru prejudiciile aduse calitatii vietii. Cuantumul efectiv care poate fi primit depinde de la o cauza la alta, fiind lasat la aprecierea subiectiva si exclusiva a instantei de judecata.Apreciez ca avocatii ar trebui sa informeze corect si complet clientii si sa demareze procedurile atunci cand sunt intrunite conditiile necesare, precum si dupa epuizarea solutionarii amiabile a cauzei.Atat pentru pacient, cat si pentru medic, cauzele de malpraxis reclama resurse complexe si oneroase, fiind o lupta pe care ar trebui sa o inceapa doar cunoscand in prealabil toate aspectele sale, consecintele si mai ales remediile posibile.