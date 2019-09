Pacientii romani care doreau sa se trateze la AKH Viena se pot programa la aceiasi specialisti, in cadrul Wiener Privatklinik

In cadrul Wiener Privatklinik pacientii internationali au acces la o gama complexa de servicii medicale, incluzand consultatii, servicii de second opinion (a doua opinie medicala) acordate de experti austrieci, investigatii de diagnostic si tratamente performante. Spitalul acopera peste 30 de specialitati medicale si detine 9 centre speciale de competenta, in: oncologie, medicina sportiva si traumatologie, medicina cardiovasculara, ortopedie, chirurgia nervilor periferici, chirurgie generala, chirurgia tumorilor osoase, gastroenterologie si hepatologie, radiologie interventionala si microterapie."In conditiile in care spitalul AKH a anuntat ca nu mai poate primi persoane din afara Austriei, este important ca pacientii romani sa fie informati ca au la dispozitie alternative de tratament, la Viena. Multi dintre expertii de top in diverse arii medicale ai AKH au o colaborare de succes cu spitalul nostru, care are o adresabilitate internationala ridicata. Oamenii vin la WPK din tarile din Europa de Est deoarece cauta un spital bun si in care pot avea incredere, iar serviciile noastre sunt recomandate atat de medici cat si de fostii pacienti. Mai mult, ca institutie privata, putem oferi pacientilor facilitati suplimentare fata de un spital public, de exemplu posibilitatea de a-si alege doctorul pe care-l doresc, timpul scurt de asteptare pentru tratament, dar si conditiile de internare de 5 stele", a declarat Ema Hafner, Directorul Departamentului de Marketing si Pacienti Internationali al Wiener Privatklinik.La Wiener Privatklinik ajung anual pentru tratament circa 9.000 de pacienti, rata de ocupare fiind de 85%. Circa 45% dintre pacientii spitalului sunt internationali. In primul semestru al anului 2019, WPK a oferit servicii medicale unui total de 550 de pacienti romani, in crestere cu 48% fata de aceeasi perioada a anului trecut, romanii reprezentand 28% din totalul pacientilor straini ai spitalului.Mai mult de jumatate dintre acestia s-au adresat WPK pentru diagnosticul si tratamentul ultra-specializat al cancerului (imunoterapia si terapia personalizata tintita), realizat in Centrul Academic WPK Central European Cancer Center - primul centru privat de diagnostic si tratament oncologic din Europa Centrala si de Est care ofera un nivel de complexitate medicala la nivelul clinicilor universitare de top. Alte servicii medicale solicitate de pacientii romani au fost cele de ortopedie, cardiologie si chirurgie cardiovasculara, gastroenterologie, check-up general, endocrinologie si ORL.Spitalul WPK detine 2 reprezentante oficiale, in Bucuresti si Timisoara, prin intermediul carora persoanele interesate beneficiaza de informatii si asistenta completa pentru accesarea rapida a investigatiilor si tratamentelor disponibile la Viena. Aceste servicii acopera toti pasii necesari luarii deciziei si accesarii spitalului de la traducerea si trimiterea dosarului medical, estimarea costurilor de diagnosticare si tratament, consiliere in ceea ce priveste spitalizarea si alegerea medicului potrivit, pana la rezervarea transportului si cazarii la preturi preferentiale, mentinerea legaturii cu medicii si asigurarea serviciilor de traducere in spital.Wiener Privatklinik investeste permanent in achizitionarea celor mai noi tehnologii medicale si atragerea de personal specializat. In prezent, spitalul este in cautare de asistenti medicali, una dintre conditiile de angajare fiind detinerea cunostintelor de limba germana, nivel B2.