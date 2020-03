Pe perioada crizei, Medicentrum ofera spijin logistic gratuit Spitalului Clinic Colentina pentru a-si evalua pacientii online

Asadar, de astazi, Spitalul Colentina va face triajul pacientilor si va oferi evaluari medicale la distanta pentru 9 specialitati pe perioada crizei declansate de COVID-19 prin intermediul platformei Medicentrum.ro, un proiect finantat prin fonduri europene.Astfel, toti pacientii care sunt deja in tratament sau sub supravegherea unui medic de la Spitalul Colentina pentru o afectiune minora sau cronica sau pacientii care in mod normal s-ar adresa acestei institutii pentru o problema medicala sunt invitati sa acceseze spitalul-colentina.medicentrum.ro.Invitatia Medicentrum lansata Spitalului Clinic Colentina a fost facuta imediat ce criza a inceput, iar dezvoltarea sectiunii speciale a durat o saptamana. Avand in vedere ca, incepand cu data de 16 martie 2020, Spitalul Clinic Colentina se transforma in centru pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus SARS - CoV2, evaluarea la distanta este cu atat mai importanta. Incepand cu aceasta data, sunt oprite toate internarile.Platforma ofera, de asemenea, posibilitatea completarii fisei de triaj pentru COVID-19.Specialitatile medicale carora pacientii se pot adresa in acest moment sunt: gastroenterologie, hematologie, medicina interna, medicina muncii, medicina nucleara, neurochirurgie, neurologie, ortopedie, pneumologie.Raspunsul va fi dat in 12 -24 de ore in functie de disponibilitatea personalului medical.Echipa Medicentrum ofera tot sprijinul tehnic si logistic pentru ca spitalul sa aiba o sectiune functionala, iar medicii sa invete sa o foloseasca.Serviciul este gratuit pentru pacientii Spitalului Colentina pe perioada crizei medicale si accesibil pentru persoanele care au peste 16 ani."In conditiile actuale de criza, izolare si carantina, mi-am dorit sa pun la dispozitie gratuit serviciile noastre pentru a depasi mai usor perioada. Lansez un apel catre toti managerii de spitale care au de asemenea nevoie de aceste servicii pe perioada crizei sanitare. Am gandit de la inceput Medicentrum ca pe o solutie ideala pentru a salva resurse importante, mai ales timp pentru medici si pacienti. Ca medic, sper ca si dupa aceasta criza sa folosim metode tehnologice simple, cum este o platforma de evaluare medicala la distanta, pentru a economisi timp si a salva vieti", a declarat dr. Horatiu Ioani.Medicentrum ofera gazduire si sprijin tuturor institutiilor medicale care au nevoie sa evalueze si sa urmareasca pacientii de la distanta in aceasta perioada.Platforma www.medicentrum.ro, lansata in 2019, are in acest moment peste 100 de medici din toata tara care insumeaza 81 specialitati. Medicentrum este finantat prin fonduri europene prin proiectul Start-up Centru.