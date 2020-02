Peste 1.100 de pacienti romani s-au tratat la spitalul Wiener Privatklinik din Viena, in 2019

Peste jumatate dintre pacienti au fost tratati pentru diferite forme de cancer, in centrul medical bolile oncologice fiind abordate interdisciplinar, prin terapii ultraspecializate.Pe locul urmator in topul serviciilor medicale accesate au fost interventiile ortopedice si cele de chirurgie cardiovasculara. De asemenea, un procent semnificativ de pacienti a ales spitalul WPK pentru investigatii medicale preventive (pachete de check-up personalizate)."Inregistram anual cresteri ale numarului de pacienti romani, astfel incat acestia reprezinta, in prezent, 28% din totalul pacientilor internationali ai spitalului nostru.Mai mult, in 2019 ne-am consolidat prezenta pe piata locala, prin lansarea unei reprezentante oficiale in Timisoara, care a consiliat un numar important de romani din zona de vest sa isi gaseasca tratamentul potrivit la Viena.In cadrul Wiener Privatklinik oferim tratamente de ultima generatie in aproape toate specialitatile, realizate de unii dintre cei mai renumiti medici la nivel european, dar si conditii de spitalizare de 5 stele", a declarat Ema Hafner, Directorul Departamentului de Marketing si Pacienti Internationali al Wiener Privatklinik.Wiener Privatklinik deserveste anual circa 9.000 de pacienti, avand o rata de ocupare de 85%.Spitalul pune la dispozitie servicii de diagnostic si tratament in peste 30 de specialitati medicale si are in structura sa 9 centre de competenta in: oncologie, medicina sportiva si traumatologie, medicina cardiovasculara, ortopedie, chirurgia nervilor periferici, chirurgie generala, chirurgia tumorilor osoase, gastroenterologie si hepatologie, radiologie interventionala si microterapie.In cadrul acestor centre lucreaza medici de elita la nivel european, care abordeaza fiecare caz din punct de vedere interdisciplinar, astfel incat solutia terapeutica sa fie cea optima pentru fiecare pacient. Atat procesul de diagnosticare, cat si cel de tratament sunt sustinute logistic de o infrastructura performanta.Centrul Academic WPK Central European Cancer Center este primul centru privat de diagnostic si tratament oncologic din Europa Centrala si de Est care ofera un nivel de complexitate medicala la nivelul clinicilor universitare de top.Aici este practicata medicina moderna bazata pe dovezi, de catre o echipa interdisciplinara de experti de inalta clasa in discipline de la diagnoza, incluzand specialisti in CT, RMN si PET-CT, patologie moleculara si radiologie interventionala, la specialisti in oncologie medicala si chirurgie oncologica.Pacientul are acces la servicii integrate in spectrul oncologic - de la evaluarea riscului de cancer, identificare timpurie, diagnosticare si tratament, pana la asistenta medicala ulterioara.Wiener Privatklinik detine doua reprezentante oficiale in Romania, in Bucuresti si Timisoara, unde persoanele interesate beneficiaza de informatii si asistenta completa pentru accesarea rapida a investigatiilor si tratamentelor disponibile la Viena.Aceste servicii acopera toti pasii necesari, de la traducerea si trimiterea dosarului medical, estimarea costurilor de diagnosticare si tratament, consiliere in ceea ce priveste spitalizarea si alegerea medicului potrivit, pana la rezervarea transportului si cazarii la preturi preferentiale, mentinerea legaturii cu medicii si asigurarea serviciilor de traducere in spital.Wiener PrivatKlinik (WPK), infiintat in anul 1871, cu sediul in Viena, este unul dintre cele mai mari spitale private din Austria.Spitalul acopera o gama de peste 30 de specialitati medicale, avand in structura 9 centre de competenta, 145 de paturi, bloc operator cu 4 sali de operatie, servicii de imagistica avansata (singurul spital privat din Viena cu PET CT si medicina nucleara), fizioterapie si recuperare medicala la standarde internationale.Echipa medicala este alcatuita din peste 250 experti reputati austrieci, care aplica o abordare interdisciplinara a fiecarui caz. Anual, peste 4.000 de pacienti internationali acceseaza servicii de diagnostic si tratament in cadrul Wiener PrivatKlinik, circa 28% dintre acestia fiind romani.