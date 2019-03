Pintea nu renunta la plafonarea sporurilor din sanatate: Aplicam Ordonanta 114

"In acest moment nu e posibil sa se schimbe acest lucru (plafonarea sporurilor, n.r.), e vorba de aplicarea Ordonantei 114 cand vorbim de sporurile plafonate la decembrie 2018. (...) Nu discutam despre plafonarea sporurilor. Este ordonanta 114, care spune foarte clar ca sporurile se acorda, in limita celor acordate in decembrie 2018", a declarat ministrul.Sorina Pintea a recunoscut insa ca majorarile veniturilor angajatilor din sanatate au fost mai mici din cauza plafonarii acestor sporuri salariale."Pe de alta parte, plafonarea sporurilor la nivelul decembrie 2018 a dus, intr-adevar, la o majorare mai mica decat cea asteptata, dar nu este vorba de scaderi. 100 de lei (cresterea salariala inregistrata de unele asistente medicale, considerata prea mica de acestea, n.red) este o majorare salariala, nu este o scadere.Din punctul meu de vedere e foarte clar, in lege scrie ca de la 1 ianuarie se creste cu un anumit procent, erau niste calcule foarte simplu de facut. Pe de alta parte mi s-au aratat si mie niste fluturasi, si aici nu ma refer la asistenti medicali si medici, pentru ca e o categorie aparte, salariile (medicilor si asistentelor, n.red.) au crescut pana la nivelul anului 2022, asistenta medicala nu inteleg ce nivel de asteptare avea, pentru ca salariul asistentei medicale e la nivelul 2022.Vorbim de personal auxiliar, de ingrijitoare, infirmiere, brancardieri, biologi, fizicieni, farmacisti, care au intrat in grile la nivel 2019 cu un anumit procent, e adevarat, nivelul de asteptare era mai mare, dar repet, sunt niste calcule care puteau fi facute", a afirmat ministrul Sanatatii.Pe de alta parte, Sorina Pintea a vorbit despre nevoia de restructurare a sistemului medical, excluzand varianta de concedieri in sistem."Am vorbit astazi despre cresterile salariale, conform Legii Salarizarii, acei aproximativ 25%, am discutat despre modalitatea de finantare a acestora, precum si de nevoia de restructurare, astfel incat fiecare spital sa isi adapteze serviciile medicale nevoii de servicii medicale din zona.Nu vor fi concedieri in sistemul sanitar, nici vorba. Noi vom gasi solutii pentru acea patrime, iar sindicatele ne vor ajuta sa oferim serviciile medicale de care are nevoie zona respectiva pe care o deservesc.As vrea sa va explic: daca, de exemplu, intr-un spital avem 30 de paturi de Chirurgie, care sunt utilizate in proportie de 50%, iar Medicina Interna are un grad de utilizare de peste 100%, este clar ca trebuie sa transformam paturi de Chirurgie in Medicina Interna.Deci nu este vorba de concedieri, ci pur si simplu de adaptare la nevoia de servicii medicale din zona", a adaugat Sorina Pintea.Aceasta a detaliat temele discutate cu reprezentantii sindicali ai Federatiei Sanitas si a subliniat ca este important ca ca angajatii din Sanatate sa asigure calitatea actului medical si siguranta pacientului."Din punctul de vedere al Ministerului Sanatatii, important este ca angajatii din Sanatate sa asigure calitatea actului medical si siguranta pacientului.O parte din revendicarile pe care salariatii din sanatate le-au prezentat sunt cunoscute de catre Ministerul Sanatatii si discutate, de altfel, cu liderii organizatiilor sindicale inca de la inceputul anului.Negocierea Contractului Colectiv de Munca - unul din punctele de pe ordinea de zi - va fi reluata, pentru ca a fost suspendata la solicitarea sindicatelor la un moment dat, deci putem spune ca acest lucru va intra in linie dreapta", a precizat Sorina Pintea.Ministrul a apreciat ca protestul organizat de Federatia Sanitas nu era necesar, pentru rezolvarea problemelor angajatilor din sanatate."Exista o serie de revendicari care nu fac obiectul discutiei cu Ministerul Sanatatii, de aceea eu le voi inainta colegilor mei din Guvern, si le vom discuta, avand in vedere cerintele pe care astazi liderii de sindicat le-au avut.Eu reiterez inca o data dorinta de colaborare si de parteneriat a Ministerului Sanatatii cu toate organizatiile sindicale, pentru ca ne dorim ca pacientul, care este in centrul sistemului nostru, sa fie cat mai bine ingrijit.Eu cred ca a fost o discutie constructiva, consider ca nu era necesar sa ajungem la pichetari ca sa avem discutii de genul acesta, si am avut discutii cu domnul presedinte Barascu (presedintele Sanitas, n.r.) in acest sens, dar pe de alta parte eu ma bucur ca am putut sa am discutii directe si foarte sincere cu liderii de sindicat din teritoriu care au venit astazi sa picheteze Ministerul Sanatatii. Pana la urma suntem parteneri. Parerea mea e ca aceste pichetari nu ar trebui sa continue", a afirmat Sorina Pintea.Peste 150 de membri ai Federatiei Sanitas din mai multe judete au protestat, miercuri dimineata, in fata Ministerului Sanatatii, nemultumiti de efectele OUG 114/2018 si ale Legii 153/2017 asupra veniturilor celor care activeaza in domeniul sanatatii, asistentei sociale si medicinei scolare.Actiunea de pichetare din fata Ministerului Sanatatii este a doua dintr-o serie de proteste programate de liderii Sanitas, ca reactie la efectele reglementarilor Legii 153/2017 si ale OUG 114/2018 asupra drepturilor salariale ale membrilor sindicatului. Cu o saptamana in urma, sindicalistii din sanatate au pichetat sediul Ministerului de Finante.In calendarul de proteste stabilit de sindicalisti, Sanitas anunta pichetarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pe 20 martie si organizarea unui miting de amploare in Bucuresti la inceputul lunii aprilie.Presedintele Federatiei Sanitas, Leonard Barascu, a avertizat ca sindicatele din Sanatate vor declansa greva generala in cazul in care comunicarea si dialogul social cu Guvernul vor ramane la fel de proaste si in luna aprilie.