Romania are cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul varstnicilor, din intreaga UE

Astfel, rata de vaccinare impotriva gripei a fost in Estonia de 4,8%, in Letonia de 6,9%, in Slovenia de 11,8%, in Slovacia de 13%, in Lituania de 13,4% si in Romania de 16%.In 2017, in randul celor 21 de state membre ale UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai ridicata rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in Marea Britanie (72,6%), Olanda (64%), Portugalia (60,8%) si Irlanda (57,6%).