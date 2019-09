Romanii sunt tot mai interesati de tratamente stomatologice premium

DENT ESTET lanseaza un MASTERPLAN de Implantologie Digitala

DENT ESTET a construit un Masterplan DE Implantologie Digitala pentru a raspunde cererii accelerate de implanturi dentare de calitate.Datele statistice ale companiei din ultimii patru ani arata o curba ascendenta a interesului romanilor pentru tratamentele premium, inregistrandin clinici.Drept dovada, a crescut gradul de documentare si de informare a pacientului, acesta acordand o atentie tot mai mare alegerii medicului si al echipei care il trateaza, se preocupa de materialele si tehnologiile folosite si are in minte mereu implicatiile pe termen lung.Acest lucru dovedeste ca romanii constientizeaza importanta alegerii unui implant de calitate si mai ales a unei echipe de specialisti bine pregatiti si responsabili.Doar in Statele Unite ale Americii, 38 de milioane de persoane vor ramane fara dinti pana in anul 2020. Ultimele analize statistice privind Romania plaseaza tara noastra cu 10 procente peste media europeana in ceea ce priveste populatia edentata (parte din populatie cu cel putin un dinte lipsa).In cadrulpacientul are acces la tehnologii high-end integrate, printre care: echipamente laser revolutionare (Waterlase®️, Biolase®️), scannerul intra-oral 3Shape Trios Real Color, soft de ghidare digitala (3 Shape Implant Studio), tehnica PRGF, Future Smile Studio - studio foto de investigatie si diagnostic, laborator dentar digital si centru integrat de radiologie digitala.In plus, pacientii beneficiaza de CERTIFICATUL DE ASUMARE A CALITATII ce consta in servicii de profilaxie si mentenanta gratuite timp de trei ani si de sustinerea, pe durata nedeterminata, din partea echipei de PATIENT CARE Coordinators. Acestia din urma monitorizeaza evolutia pacientului de la prima vizita in clinica si se preocupa in legatura cu efectuarea controalelor periodice.Pacientul ramane, astfel, sub supravegherea si in responsabilitatea clinicii, fiind anuntat periodic asupra momentului in care este necesar sa revina la medic. Mai mult decat atat, daca pacientul respecta toate indicatiile medicului si conditiile mentionate in CERTIFICATUL DE ASUMARE A CALITATII, DENT ESTET va asigura mentenanta elementelor protetice pentru o perioada nedeterminata.", spuneIn ultimii 4 ani,, crescand de la 18 in 2014, la 54 in prezent.Experienta si pregatirea multidisciplinara a echipei, certificarile internationale, inclusiv in chirurgia premium, au condus la dezvoltarea unor protocoale specifice si a unor metode de abordare adaptate fiecarui tip de tratament, care formeaza un sistem complet, capabil sa livreze solutii eficiente.Toate acestea se traduc in beneficii tangibile pentru pacient, intr-o eficientizare a timpului petrecut de pacient in cabinet, prin reducerea numarului total de vizite necesare pentru finalizarea unui plan de tratament pentru fiecare pacient." adaugaCalitatea si rezistenta sistemelor de implant dentar premium utilizate in DENT ESTET sunt validate stiintific prin zeci de ani de cercetare si sunt demonstrate ca fiind singurul tratament care inlocuieste mai multi dinti lipsa pentru obtinerea unui zambet frumos si functional imediat. Rezultatele spectaculoase, obtinute cu ajutorul tehnologiei moderne, fac din implantologia premium o investitie pe termen lung in sanatate, sigura si responsabila.Conform unui studiu al Universitatii din Berna, Elvetia, realizat in randul pacientilor care au efectuat tratament cu implant dentar, 97% dintre acestia raporteaza atat imbunatatiri ale functiei masticatorii, cat si la nivel de confort. 96% dintre pacienti s-au declarat satisfacuti si foarte satisfacuti cu aspectul estetic si al pronuntiei, iar 94% dintre ei ar recomanda acest tratament cunoscutilor.", spuneGrupul DENT ESTET a fost infiintat in anul 1999, iar in prezent este lider de piata in domeniul serviciilor de medicina dentara din Romania. In cei 20 de ani de existenta, echipa s-a extins la un numar de 320 de specialisti, dintre care 105 sunt medici. Acestia au tratat de-a lungul timpului peste 80.000 de pacienti.DENT ESTET detine 10 clinici stomatologice multidisciplinare in Bucuresti, Timisoara si Sibiu, destinate tuturor categoriilor de varsta, 3 divizii de excelenta unice in Romania (Implant Division, Esthetic Division si Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnica dentara digitala Aspen si 3 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio.Toate acestea reunesc un numar de 60 de sali de tratament echipate la standarde hi-tech, pe o suprafata totala de 3.600 de metri patrati, care includ si 3 sali de chirurgie complet utilate.DENT ESTET ofera o experienta integrata prin cele trei centre de imagistica si radiologie complet digitalizate, care includ aparate de tomografie computerizata (CBCT).Recunoscut pentru contributia la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din tara noastra, grupul de clinici DENT ESTET a inaugurat anul trecut prima clinica dentara complet digitalizata din Romania si cel mai mare centru Planmeca Digital Academy.Printre inovatiile majore aduse pe piata din Romania se numara DENT ESTET 4 KIDS (2008) si DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din Romania si din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor si adolescentilor si, nu in ultimul rand, Asociatia Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela careia se desfasoara cursurile primei scoli de manageri dedicati clinicilor de medicina dentara.Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din tara noastra.Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati: