Salvati Copiii doteaza maternitatile din judetul Suceava

Sectiei de neonatologie a Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc cu o lampa de fototerapie, un sterilizator de biberoane, un cantar pentru nou-nascuti, un taliometru, un aspirator de secretii nazale si patru paturi pe rotile cu saltele.

Spitalului Municipal Falticeni cu un incubator de terapie.

Cabinetului Medical Dolhesti cu un analizor de hemoglobina, un analizor pentru diferentierea celulelor albe din sange, un analizor timp de coagulare, un cantar pentru nou-nascuti, un tensiometru si un taliometru.

Organizatia a donat aparatura medicala vitala sectiilor de terapie neonatala din trei localitati din judetul Suceava, in valoare totala de 28.730 de Euro.In urma datelor centralizate si a solicitarilor primite, Salvati Copiii Romania a decis dotarea suplimentara a:Aceasta este cea de-a sasea dotare pe care organizatia Salvati Copiii o face in judetul Suceava, echipamentele anterioare avand o valoare toala de 112.000 de Euro.Toate dotarile au fost posibile si datorita contributiei comunitatii locale care, fie in postura de societate comerciala, fie in cea de persoana fizica, a donat prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ, a participat si a sustinut organizarea Maratonului Cetatii Suceava 2018, editia a II-a si a redirectionat 2% din impozitul pe venit.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a precizat: "Dotarea maternitatilor din intreaga tara este, din punctul de vedere al necesitatii, o prioritate vitala pentru Romania. Pana ajunge si o prioritate pentru politicile publice, e nevoie de actiunea si de solidaritatea noastra. Toti nou-nascutii au dreptul la viata si, de multe ori, aceasta depinde de un incubator, un ventilator de suport respirator sau de alta aparatura medicala necesara."Pana la sfarsitul anului, numarul maternitatilor dotate in cadrul programului de combatere a mortalitatii infantile, derulat de Salvati Copiii, se va ridica la 96, cu un total de 630 de echipamente.Pentru a ne atinge si anul acesta obiectivele, Filiala Suceava organizeaza, in data de 21 septembrie 2019, a treia editie a Maratonului Cetatii Suceava. Cei care doresc sa se alature evenimentului se pot inscrie la una dintre curse pe www.maratonulcetatiisuceava.ro. Toti cei care doresc sa sustina cauza Salvati Copiii de dotare a maternitatilor cu echipamente medicale pentru nou-nascuti pot dona online pentru sustinerea echipei de alergatori la https://salvaticopiii.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=9833.Tara noastra se confrunta cu o incapacitate grava de a raspunde nevoilor de ingrijire neonatala: desi necesarul ar fi de 600 de locuri in terapia intensiva neonatala (30 de locuri la un milion de locuitori), sunt asigurate doar aproximativ 300 de locuri, reprezentand asadar 50% din capacitatea de a ingriji nou-nascutii prematuri.Ultimul proiect national de dotare a maternitatilor si sectiilor de terapie intensiva neonatala dateaza de mai bine de zece ani, din 2007, vreme in care unele aparate sunt deja defecte si nu mai pot fi folosite.Chiar daca rata mortalitatii infantile a scazut in Romania, in ceea ce priveste media pe tara, de la 10 la mia de copii nascuti vii, in 2012, la 6,5 la mie, conform datelor provizorii furnizate de INS pentru 2018, in judetul Suceava, rata mortalitatii infantile a crescut de la 7,1 in 2017, la 8,6 la mia de copii nascuti vii, in 2018.Viata prematurilor depinde de investitia in maternitati: 20% din impozitul pe profitSalvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, pentru ca salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta.Pentru ca viata unor copii care se lupta sa traiasca depinde de investitia pe care o facem in maternitati, Salvati Copiii Romania lanseaza un apel catre companiile din Romania de a directiona 20% din impozitul pe profit catre o cauza vitala: dotarea cu echipamente a maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti din Romania. Persoanele juridice care doresc sa sprijine acest demers pot descarca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizatiei aici.Trebuie mentionat faptul ca aceasta cheltuiala este deductibila, costurile pentru companii fiind zero. Suma directionata nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri si nu poate depasi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar platile trebuie facute pana la 31 decembrie 2019.