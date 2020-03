Salvati Copiii Romania deschide un fond de urgenta pentru spitale

Echipele locale din 14 judete vor consilia telefonic gravidele si mamele copiilor mici, vor oferi informatii referitoare la ingrijirea copiilor si prevenirea imbolnavirilor. Pentru situatiile grave, vom acorda suport material constand in alimente, produse igienice si medicamente.

Echipele locale vor tine legatura telefonic cu autoritatile locale pentru o buna organizare comunitara in contextul actual si vor juca rolul de intermediar intre beneficiari si institutii, pentru a facilita interventia autoritatilor in caz de urgenta.

Va fi acordat sprijin material prin tichete sociale pentru aproximativ 550 de copii care frecventau zilnic programul Scoala dupa Scoala si beneficiau de masa zilnica anterior acestei perioade.

Va fi oferit sprijin educational copiilor prin intermediul telefonului mobil, serviciului WhatsApp - call video sau audio.

Va fi oferita telefonic consiliere sociala/emotionala copiilor/parintilor/apartinatorilor pentru a depasi aceasta situatie.

Vor fi continuate interventiile de consiliere psihologica si sociala a copiilor si parintilor din tara/apartinatorilor prin WhatsApp - Video Call. Dincolo de problemele generale tratate in cadrul sedintelor de consiliere, vor fi abordate aspecte legate de modul de gestionare a anxietatii, avand in vedere si specificul acestui grup tinta - unii copii au parintii in zone "rosii" in ceea ce priveste COVID-19.

Organizatia isi va intensifica in perioada urmatoare eforturile de sprijinire si protectie a beneficiarilor sociali, concentrandu-se pe urmatoarele componente-cheie: accesul la servicii medicale, garantarea accesului la educatie pentru copiii vulnerabili si oferirea de suport material de urgenta, mai ales in contextul unei crize umanitare, in care accesul la servicii publice este limitat sau ingreunat.Totodata, Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru sprijirea imediata a sistemului medical.Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc."Responsabilitatea majora revine, in aceasta perioada, sistemului medical, iar efectele subfinantarii cronice din ultimele decenii pot deveni, in contextul pandemiei, dramatice. Este cruciala intarirea capacitatii spitalelor de a interveni si gestiona cazurile de contaminare, iar medicii, aflati in prima linie, au nevoie de materiale sanitare si de protectie", a declarat Presedintele Organizatiei Salvati Copiii Romania, doctorul Mihai Gafencu.In acelasi timp, Salvati Copiii Romania pune la dispozitia beneficiarilor linii directe de consiliere si sprijin, precum si resurse educationale care sa ii ajute pe copii sa ramana conectati la procesul educational.1.600 de copii si 1.250 de parinti sau persoane in grija carora sunt copiii vor beneficia de servicii de suport: sprijin educational, psihologic sau social online sau telefonic (apeluri telefonice, diverse aplicatii - call video sau audio), suport material de urgenta.3.500 de copii si 140 de cadre didactice vor beneficia de resurse online pe teme de educatie pentru sanatate.Cele 3.300 de cadre didactice colaboratoare ale programului Ora de Net vor primi suport in folosirea resurselor digitale pentru a facilita procesul educational. Elevii vor fi incurajati sa apeleze la consiliere daca intampina dificultati sau probleme online si vor beneficia de informatii cu privire la cum se pot feri de stirile false.Membrii echipelor locale Salvati Copiii vor tine legatura telefonic cu autoritatile locale pentru o buna organizare comunitara si vor veni in sprijinul beneficiarilor atunci cand sunt situatii urgente, cu respectarea cerintelor si recomandarilor autoritatilor locale privind prevenirea raspandirii COVID-19.Presedintele Executiv al Organizatiei Salvati Copiii Romania, Gabriela Alexandrescu, a explicat ca protectia categoriilor sociale vulnerabile este o prioritate, pentru ca tocmai acestea se afla in risc sporit, atunci cand sistemul social este afectat de o criza umanitara in derulare:"Inainte de a fi afectata de pandemia cauzata de coronavirus, Romania avea probleme sociale structurale. Categoriile vulnerabile, cum sunt copiii cu acces ingreunat la servicii medicale si educationale, sunt acum in risc crescut, expuse o data in plus izolarii. Salvati Copiii Romania isi va concentra in perioada urmatoare activitatile pe luarea unor masuri sporite de protejare si sprijinire a acestor copii.De asemenea, vom continua sa fim in dialog permanent cu medicii si sa intervenim activ in maternitati si sectiile de terapie intensiva, acolo unde este necesar".Serviciile de consiliere vor fi acordate online si telefonic, cu atentie sporita acordata cazurilor cu istoric de viata incarcat si dificil de gestionat.Au fost distribuite pachete cu materiale educative si recreative copiilor din centre (caiete, carti de colorat, creioane, carioci, jocuri etc.).Au fost distribuite produse igienico-sanitare (spirt, sapun, gel de dus, solutii dezinfectante etc.)Vom continua sa oferim consiliere copiilor si tinerilor prin intermediul emailului, Facebook si prin alte metode de comunicare online (ex. Skype). Totodata, vom oferi suport cadrelor didactice care nu sunt familiarizate cu folosirea resurselor online. Linia de raportare esc_ABUZ ramane functionala.