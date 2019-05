Se lanseaza cea mai mare retea de livrari de vaccinuri cu drone in Ghana

Zipline, o companie de robotica cu sediul in California, va utiliza drone pentru a face livrari de urgenta, la cerere, pentru 148 de produse prioritare, incluzand vaccinuri de urgenta si de rutina, produse sanguine si medicamente vitale.Serviciul va fi operational 24 de ore, sapte zile din sapte, prin intermediul celor patru centre de distributie - fiecare centru este dotat cu 30 de drone. Livrarile vor fi facute in peste 2.000 de institutii medicale, care deservesc 12 milioane de oameni din toata tara.Parteneriatul dintre Guvernul Rwandei si Zipline, sustinut prin subventii filantropice si contributii in natura de catre Fundatia UPS si Gavi, a introdus in premiera livrarea rapida a produselor sanguine prin intermediul dronelor catre clinici greu accesibile din Rwanda.Guvernul Ghanei contribuie la succesul acestei initiative prin extinderea serviciilor Zipline, actiune sustinuta de Gavi si Fundatia UPS, la care se alatura Fundatia Gates si Pfizer. Reteaua de drone Zipline va fi integrata in lantul national de asistenta medicala din Ghana, ajutand astfel la prevenirea epuizarii stocurilor de vaccinuri din unitatile medicale, dar si in timpul campaniilor nationale de imunizare."Guvernul va avea capacitatea de a suplimenta imunizarile de rutina la cerere, iar acest lucru ne va oferi mereu siguranta unui numar suficient de vaccinuri salvatoare de vieti pentru fiecare copil din Ghana," a declarat Dr. Seth Berkeley, CEO Gavi, Alianta Globala pentru Vaccinuri si Imunizare."Este o realizare deosebit de importanta pentru Gavi, si ne vom asigura astfel ca nimeni nu va fi lasat in urma si ca vom proteja mult mai multi copii care locuiesc in regiuni izolate de bolile ce pot fi prevenite prin vaccinare," a adaugat acesta.Logistica va fi gestionata prin intermediul sistemelor hardware si software Zipline din fiecare centru de distributie, iar livrarile vor avea loc in spitale si clinici medicale.Fundatia UPS va asigura o finantare de 3 milioane de dolari, inclusiv fonduri de 2.4 milioane de dolari, iar UPS va oferi servicii de livrare in valoare de 600.000 de dolari. De asemenea, UPS a demarat o analiza a lantului de asistenta medicala din Ghana, oferind expertiza care vine in completarea viziunii Guvernului de optimizare continua a livrarilor in domeniul medical."Succesul programului in Rwanda demonstreaza ca efortul colectiv al unui parteneriat public-privat bazat pe tehnologii avansate dedicate lantului de aprovizionare poate imbunatati accesul la produse medicale vitale pe intreg teritoriul Africii," a declarat Eduardo Martinez, presedintele Fundatiei UPS si director pentru diversitate si incluziune la UPS."Suntem incantati ca expertiza tehnologica si pentru lantul de aprovizionare este folosita pentru salvarea de vieti si suntem onorati sa fim parte din acest parteneriat public-privat.Suntem recunoscatori vizionarului guvern din Ghana, lui Gavi, pentru devotamentul lor in imbunatatirea sistemului de sanatate din comunitatile ghaneze si din intreaga lume, si lui Zipline, pentru tehnologia lor de avangarda si pasiunea pentru dezvoltarea sistemelor medicale."UPS, impreuna cu Gavi si Zipline vor oferi consiliere tehnica si servicii de consultanta la nevoie.Programul este o extindere a colaborarii inovatoare dintre Fundatia UPS, Gavi si Zipline care a fost initiata in Rwanda in 2016, cu sustinerea Guvernului Rwandei, de a oferi acces la medicamente vitale care sunt livrate in termen de minute si nu ore pentru milioane de cetateni rwandezi din comunitati izolate.Guvernul Rwandei a extins programul pe intreg teritoriul tarii, realizand pana in prezent peste 13.000 de livrari. Dronele Zipline livreaza acum mai mult de 65% din rezervele de sange ale Rwandei in afara capitalei Kigali.