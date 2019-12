Studiu: Piata serviciilor private de sanatate a "explodat" in ultimele doua decenii

Reveal Marketing Research a realizat in noiembrie 2019 un studiu privind perceptia romanilor asupra calitatii serviciilor medicale din mediul urban pentru a gasi explicatiile exacte ale acestei cresteri spectaculoase a serviciilor private. La studiu au luat parte 845 de respondenti, 443 de femei si 402 barbati, cu varsta de peste 18 ani.Rezultatele arata ca piata serviciilor medicale private este inca in continua crestere, mai ales datorita tinerilor care beneficiaza de asigurari private din partea angajatorilor.Alte motive pentru care sunt preferate clinicile private includ curatenia, confortul, timpul scurt de investigatie si faptul ca pacientii se simt mai respectati. Spitalele si policlinicile de stat au avantajul costului redus si beneficiaza de increderea oamenilor in capacitatile personalului medical.Dar, increderea oamenilor inregistreaza aproximativ acelasi procentaj si in personalul medical din zona privata. Explicatia este simpla, legata de faptul ca pacientii stiu ca majoritatea medicilor activeaza in ambele sisteme.Desi aproape toti cetatenii romani au dreptul sa beneficieze de servicii medicale gratuite, 30% dintre cei intervievati au declarat ca apeleaza mai frecvent la servicii private, procentul fiind chiar mai mare (43,1%) in randul tinerilor sub 25 de ani si a celor care locuiesc in Bucuresti-Ilfov (42,2%).Spitalele de stat sunt preferate in general, de persoanele de peste 35 de ani, mai mult de barbati si de locuitori ai zonelor Transilvania (75,5%), Moldova (74,4%) si Banat-Crisana (72%).Motivatiile celor care aleg aceasta varianta (68,3%) sunt de ordin financiar. Costul este singurul atribut pozitiv al serviciilor de stat.Serviciile medicale private au numeroase puncte forte, printre care curatenia (81%), respectul primit de pacient (75%), timpul scurt in care se deruleaza investigatiile (74,7%), medici mai profesionisti (57,5%) si incredere generala (51%).Daca nu ar exista costuri destul de prohibitive pentru anumite categorii sociale, romanii ar apela mult mai mult la serviciile private, dar mai ales tinerii intre 25 si 34 de ani (76%).In Romania exista cateva lanturi mari de furnizori de servicii medicale private si cativa jucatori locali importanti. Reveal Marketing Research a dorit sa afla care sunt brandurile cele mai prezente in mintea romanilor atunci cand se gandesc la clinici private, dar si care sunt furnizorii de servicii medicale la care au apelat deja respondentii.In top 5 clinici mentionate de romani apar Regina Maria, Medlife, Sanador, Sante si Synevo. De mentionat ca foarte multi (48,4%) nu au putut da un raspuns la aceasta intrebare, alegand "Altele" (39%) sau "Nu stiu" (9,4%), ceea ce arata ca exista o oportunitate enorma pentru clinici sa isi atraga si fidelizeze pacienti care inca nu au un furnizor preferat.In ceea ce priveste top 5 clinici la care au apelat deja romanii, clasamentul nu este cu mult diferit. Medlife si Regina Maria ocupa primele locuri (32%), urmate de Synevo (27%), Sante (17%) si Hiperdia (11%).La capitolul notorietate si recunoastere, chiar daca nu au apelat inca la serviciile uneia dintre clinici, clasamentul arata similar: Regina Maria (82,65%), Medlife (76,7%), Synevo (49,3%), Sante (47,9%). In plus, apare Medicover (32,4%), care este mai degraba preferat de femei decat de barbati.Datele studiului arata ca piata serviciilor medicale private este in crestere si ca noile generatii sunt dispuse sa plateasca pentru acestea.Avand in vedere tendinta de imbatranire accelerata a populatiei este posibil ca nevoie de servicii medicale sa fie din ce in ce mai mult acoperita de segmentul privat, in conditiile in care cel de stat nu este intretinut, se degradeaza si nu ofera calitate si promptitudine.