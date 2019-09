Te pregatesti sa devii mama? Iata cum fac echipa buna sarcina si jobul

Daca te bucuri de o sarcina normala, iar mediul de lucru nu prezinta riscuri pentru sanatatea ta si a copilului, atunci nu exista motive pentru a-ti intrerupe devreme activitatile profesionale. Jobul te va mentine in forma, te vei simti activa si iti va distrage atentia de la simptomele mai putin placute ale sarcinii sau de la angoasele legate de nastere.Daca serviciul tau presupune efort fizic intens sau daca esti expusa unor substante toxice in spatiul de lucru, este bine sa porti o discutie cu angajatorul. Potrivit legii, acesta nu are dreptul sa te concedieze, dar cel mai potrivit ar fi sa gasiti o solutie de comun acord. Fie mutarea intr-un alt post, fie schimbarea orarului (daca lucrezi in ture), fie lucru de acasa. De asemenea, este important sa ii comunici medicului de familie si medicului care iti monitorizeaza sarcina conditiile de lucru, iar impreuna luati o decizie privind continuarea activitatii profesionale.Alegerea momentului in care vei inceta sa lucrezi este o chestiune personala. Depinde de starea ta fizica, de natura muncii, de situatia familiala (mai ales daca mai ai copii), de distanta pe care trebuie sa o parcurgi zilnic. Oricat ai fi de activa si implicata profesional, gandeste-te ca ai nevoie de energie pentru nastere si momentele solicitante de dupa aceea. Gandeste-te ca momentele de liniste dupa nasterea copilului vor fi foarte rare.In cele 9 luni de sarcina trebuie sa iti faci timp pentru a te pregati fizic, psihic si sufleteste pentru maternitate . Iata ce trebuie sa ai in vedere:- Evita statul in picioare sau asezat pentru mult timp. Cand stai pe scaun este bine sa iti sprijini picioarele pe un inaltator, iar cand stai in pat, ridica-ti picioarele pe o perna.- Acorda-ti pauze in timpul lucrului la birou si efectueaza exercitii de mobilizare a gatului, umerilor si picioarelor.- Bea multa apa si nu neglija programul de masa. Daca te confrunti cu greata, este bine sa mananci putin si des. Poarta intotdeauna la indemana o sticla de apa si cativa biscuiti sarati sau paine prajita. Consuma intotdeauna apa imbuteliata si evita alimentele insuficient preparate termic si cele care pot provoca toxiinfectii.- Limiteaza timpul petrecut in preajma calculatoarelor, imprimantelor si fotocopiatoarelor.- Poarta haine confortabile si pantofi comozi.- Poti calatori cu avionul pana in saptamana a 32-a de sarcina, dar cu avizul medicului si masuri de precautie, pentru ca ai cu tine un mic insotitor. Zborul cu avionul nu este permis daca exista contraindicatii medicale, cum ar fi preeclampsia, diabetul gestational, riscul de hemoragie sau de tromboza, antecedente de nastere prematura.Tensiunea psihologica si sentimentele contradictorii sunt experiente obisnuite in timpul sarcinii. Cauza principala a acestor stari sunt modificarile hormonale, care te fac extrem de sensibila.Influenta hormonilor este mai intensa in primele 12 saptamani, dupa care scad in intensitate si te vei bucura pe deplin de aceasta perioada. Important este sa iti pastrezi calmul, pe cat posibil, si sa stai departe de stres, situatii conflictuale.Bucura-te de privilegiul de a fi insarcinata si ai incredere in capacitatea corpului tau de a se adapta si a aduce pe lume o noua viata. Indiferent daca esti la prima sau la a doua sarcina, experienta maternitatii este unica. Asa ca relaxeaza-te, gandeste-te la lucruri frumoase, la cum va arata si la ce nume va purta. Daca nu te-ai hotarat inca asupra numelui bebelusului poti consulta o lista online cu nume de fete si nume de baieti Nu uita sa-ti mentii forma fizica prin exercitii fizice adaptate sarcinii si activitati precum gimnastica Lamaze, inot, yoga pentru gravide. Daca esti o femeie sanatoasa, ai o sarcina normala si un job sigur, este posibil sa reusesti sa lucrezi pana aproape de termen. Recomandabil este totusi sa intri in concediul de maternitate incepand din saptamanile 34-36 de sarcina.