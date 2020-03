Recomandari oficiale privind protectia copiilor si a scolilor impotriva transmiterii virusului COVID-19

Sa se ofere copiilor informatii despre modalitatile prin care se pot proteja;

Sa se promoveze cele mai bune practici de igiena si de spalare a mainilor si sa se furnizeze articole de igiena;

Sa se curete si sa se dezinfecteze cladirile scolilor, mai ales instalatiile de apa si cele sanitare;

Sa se intensifice circulatia aerului si ventilatia.

Monitorizarea sanatatii copiilor si tinerea copiilor acasa in cazul in care sunt bolnavi

Incurajarea copiilor sa puna intrebari si sa isi exprime preocuparile si

Deprinderea obiceiului de a tusi sau a stranuta intr-un servetel sau in cot si evitarea atingerii fetei, ochilor, gurii si nasului.

Recomandarile prezinta o serie de aspecte critice si liste de verificare practice menite sa garanteze siguranta scolilor.De asemenea, consiliaza autoritatile nationale si locale cu privire la modalitatile prin care pot adapta si implementa planurile de urgenta la nivelul unitatilor de invatamant.In situatia in care scolile se inchid, recomandarile includ indrumari pentru atenuarea posibilului impact negativ al acestui demers asupra educatiei si sanatatii copiilor.Aceasta presupune existenta unor planuri solide care sa asigure continuitatea procesului de educatie, inclusiv prin optiuni de educatie la distanta, precum strategii de invatare online si emisiuni radio cu continut pedagogic, si accesul tuturor copiilor la servicii esentiale.Aceste planuri ar trebui sa cuprinda si pasii ce trebuie urmati pentru redeschiderea in siguranta a scolilor.Acolo unde scolile raman deschise, pentru a asigura protectia si informarea copiilor si a familiilor lor, recomandarile prevad:Desi vizeaza in mod special tarile care au confirmat deja transmiterea virusului COVID-19, recomandarile sunt pertinente si in orice alt context.Prin intermediul educatiei, elevii pot fi incurajati sa sustina practicile de prevenire si control ale bolilor in familie, la scoala si in comunitatea lor, vorbind cu ceilalti despre modalitatile prin care se poate preveni raspandirea virusurilor.Mentinerea activitatilor scolare in siguranta sau redeschiderea scolilor dupa o perioada in care au fost inchise implica analizarea a numeroase aspecte, dar, daca se realizeaza corect, un astfel de demers poate promova sanatatea publica.De exemplu, ghidurile referitoare la siguranta scolilor implementate in Guineea, Liberia si Sierra Leone in timpul epidemiei de Ebola, ce a durat din 2014 pana in 2016, au contribuit la prevenirea transmiterii virusului prin intermediul scolilor.UNICEF indeamna scolile - fie ca sunt deschise, fie ca isi ajuta elevii prin metode de invatare la distanta - sa acorde elevilor un sprijin holistic.Scolile ar trebui sa ofere copiilor informatii vitale referitoare la spalatul mainilor si alte masuri prin care se pot proteja pe ei si familiile lor, sa faciliteze acordarea de sprijin in domeniul sanatatii mintale si sa ajute la prevenirea stigmatizarii si a discriminarii, incurajand elevii sa se comporte frumos unii cu altii si sa evite stereotipurile cand vorbesc despre virus.In plus, noile indrumari contin sfaturi si liste de verificare utile parintilor si persoanelor responsabile de copii, dar si copiilor si elevilor. Printre actiunile recomandate, se numara:Impreuna cu partenerii sai, UNICEF a dezvoltat si continua sa dezvolte materiale de informare utile pentru copii si parinti, privind masurile de preventie fata de noul coronavirus, care pot fi accesate online.