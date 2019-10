Presedintele ANPC, despre pestele tinut la 12 grade de Selgros: DSV impune standarde in functie de anvergura comerciantului

Acesta a sustinut ca echipamentele cu care Selgros realizeaza congelarea pestelui nu respecta standardele romanesti si europene si este posibil ca o parte din raioanele de produse congelate din peste de la acest comerciant sa fie desfiintate de ANPC."Echipamentele cu care Selgros realizeaza congelarea pestelui nu respecta standardele romanesti si europene", a afirmat presedintele ANPC.Acesta a declarat ca"Rafturile de prezentare a produselor pescaresti proaspete trebuie sa asigure temperatura de depozitare asa cum a prevazut-o producatorul: 0-2 grade, maxim 4 grade pentru anumite sortimente. Din masuratorile si in urma actiunilor noastre, temperatura la raft pe o fata avea zero grade, ca statea pe gheata, iar pe cealalta fata avea 7 grade, 8 grade, 12 grade. Ce replica operatorul economic? 'Avand in vedere abrogarea ordinului 100, noi nu mai trebuie sa il acoperim cu gheata'. Dar ei totusi incalca conditiile de depozitare si de pastrare pentru a fi pus la dispozitia consumatorului. Vorbim de unul din cele mai periculoase produse alimentare, dupa cum stiti, ingerarea de peste in afara termenului sau, popular, stricat, poate avea consecinte extraordinar de grave asupra sanatatii si vietii consumatorilor. Dar inca un operator economic care pare, conform adreselor si corespondentei dintre domnia sa si Directia Sanitar Veterinara (DSV), pare ca beneficiaza de alte reguli decat ceilalti. Daca sunt retrase cantitati insemnate de peste pentru ca nu au fost pastrate in mod corespunzator, iata ca aici pare ca numai autoritatea noastra este cea care citeste nu printre randuri actul normativ. Asa cum cred eu ca va fi concluzia actiunii noastre asupra raionului de peste al operatorului economic Selgros, parte din aceste raioane vor fi oprite, pentru incalcarea repetata a abaterilor, urmand sa solicitam conform HG 700 retragerea avizelor de congelare, de prezentare, de catre DSV", a explicat Horia Constantinescu.Acesta a acuzat Directia Sanitar Veterinar a ca impune standarde diferite in functie de dimensiunea comerciantului."Intrebarea retorica este daca suntem singurii care observa ca pestele are o temperatura pe o parte, iar pe alta are alta temperatura? Sediul sau numele companiei fac sa aiba DSV o abordare diferita? Cred ca este direct proportionala cu dimensiunea operatorului economic - cu cat este operatorul economic mai mare, cu atat si temperatura e mai mare, de aceea ajunge de la -30 de grade la -18 grade Celsius, ca daca vorbim de unul de anvergura lui Selgros, probabil ca il poate congela la temperatura de +4 grade Celsius", a sustinut presedintele ANPC.