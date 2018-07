Ce modificari face WhatsApp dupa incidentele din India

Un val de linsari generate de "fake news" virale distribuite pe platforma despre presupusi rapitori de copii din India, cea mai mare piata a WhatsApp cu peste 200 milioane de utilizatori, a determinat autoritatile de la New Delhi sa ceara masuri pentru a evita raspandirea zvonurilor si a mesajelor cu continut provocator.Pe langa limitarea forwardarii mesajelor pentru toti utilizatori, WhatsApp a precizat ca, in cazul utilizatorilor din India, acestora nu li se va permite sa forwardeze un mesaj la mai mult de cinci chaturi, individuale sau in cadrul unui grup, si de asemenea va fi eliminat butonul de quick forward care aparea langa mesajele media.Aceste masuri sunt destinate sa limiteze forwardarea in masa a mesajelor. Potrivit WhatsApp, utilizatorii din India forwardeaza mai multe mesaje, fotografii si clipuri video decat utilizatorii din orice alta tara a lumii.Saptamana trecuta, WhatsApp a platit pagini intregi de publicitate in presa din India pentru a transmite "sfaturi simple" pentru reperarea stirilor false. WhatsApp, proprietate a companiei americane Facebook, este presata de autoritatile indiene pentru a pune capat propagarii acestor zvonuri care au provocat uciderea a peste 20 de persoane in ultimele doua luni in India.