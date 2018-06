O mare companie le-a interzis angajatilor sa mai foloseasca WhatsApp si Snapchat pe telefoanele de serviciu

Noile reglementari se vor aplica tuturor angajatilor si afecteaza, a anuntat marti compania germana cu sediul in Hanovra.Decizia este menita sa-i protejeze pe angajati si pe partenerii de afaceri, deoarece aplicatiile acceseaza continutul privat si, prin urmare, informatiile confidentiale.Regulamentul European 2016/679 privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR) a intrat in vigoare la nivelul Uniunii Europene incepand cu data de 25 mai 2018.Continental sustine ca noile reglementari imping responsabilitatea spre utilizator: de exemplu, pentru a le indeplini, utilizatorii WhatsApp trebuie sa ceara tuturor persoanelor din lista de adrese sa fie de acord ca datele lor sa fi impartite cu toti ceilalti utilizatori ai aplicatiei.Recent, Continental a avertizat ca marja de profit ar putea scadea la 10,5% anul acesta, de la 10,8% in 2017.Continental, o companie cu o cifra de afaceri anuala de 44 de miliarde de euro, are doua divizii principale. Divizia auto, care produce sasiuri si elemente de siguranta, precum si interioare, in timp ce divizia de anvelope regrupeaza marca de anvelope cu acelasi nume si ContiTech, un producator de benzi rulante pentru vehicule off-road.Pe piata din Romania, Continental are aproximativ 5.000 de angajati la uzine din Timisoara, Sibiu si Brasov.