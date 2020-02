Specialist YouTube: Audio-video este viitorul. Invata cum sa-ti eficientizezi continutul

#Interviu

Cat de importanta este comunicarea online pentru artisti si pentru afacerile din online?

Continutul video este esential pentru orice artist, iar prezenta pe YouTube obligatorie. Cum ar trebui sa fie continutul video, astfel incat sa fie un instrument de promovare in sine, pentru creator?

La ce nivel de calitate se afla continutul video in Romania? Ce ar trebui imbunatatit?

Ce parere aveti despre noile retele de socializare, precum TikTok? Este sau nu important pentru afacerile din online sa fie prezente si aici?

Care este viitorul in materie de video content pentru artisti si micile afaceri deopotriva?

Pentru ca se apropie Mastering The Music Business (MMB) , am stat de vorba cu Andras Bodrogi , Certified YouTube Specialist si New Media Consultant despre continutul video si importanta sa.Am aflat, astfel, cateva dintre secretele pe care le va dezvalui in cadrul workshop-ului pe care il va sustine la Bucuresti."Imi doresc sa deschid noi orizonturi si noi perspective legate de crearea si activarea de continut. De-a lungul timpului am strans mai multe metode si teorii diferite ale marketingului de continut si le-am adaptat la continut legat de muzica", explica acesta.Seminarul pe care il sustine se numeste "" si ii invata pe participanti cum se creeaza mai mult continut in diferite formate pentru activitatea; care suntale diferitelor platforme ca YouTube, Facebook, Instagram; cum poti economisi bani si timp dacasi cum sanu doar in formatele video, ca sa ai suficient material pentru activarile de durata.E inevitabila in zilele astea folosirea platformelor si a instrumentelor online ca sa ajungi la fani, la consumatori, sa comunici cu ei, sa creezi si sa distribui continut despre brandul, trupa sau business-ul tau.YouTube este o platforma care ofera posibilitati si instrumente pentru promovarea, bugetarea sau gestionarea drepturilor de autor. In acelasi timp, ofera indicatori de performanta ai continutului din care avem ce invata.Contine multe formate creative pe care le poti folosi ca sa maximizezi timpul de vizionare, ca sa atragi mai multi vizitatori si sa construiesti o strategie coerenta.vine cu multe recomandari pe acest subiect, cum sunt cele 10 fundamente pentru o strategie creativa. Acestea te ajuta sa atragi noi vizitatori si sa te asiguri ca sunt multumiti in timp ce tu te bucuri de ceea ce faci si ramai un creator inspirat si creativ pentru mult timp..Mi-as dori sa am suficient timp cat sa ma pot uita la toate videoclipurile create in Romania. Sunt sigur ca exista o multime de creatori locali grozavi , trupe si case de discuri care produc clipuri bune cu milioane de vizualizari pe YouTube.Daca e relevant pentru brand, atunci raspunsul este da. TikTok e cu siguranta in trend si reprezinta o platforma pe care majoritatea brandurilor ar vrea sa o foloseasca pentru a ajunge la influencerii tineri, creatorii de continut.Cand incepi sa folosesti o platforma noua trebuie sa intelegi mai intai care sunt particularitatile ei, cum functioneaza, ce formate de continut sunt relevante acolo.Trebuie sa vezi daca prin intermediul ei poti ajunge la audienta ta, daca aceasta e intr-adevar reprezentata de tineri si ce resurse iti trebuie ca sa te dezvolti pe o platforma de genul.Referitor la muzica, trebuie sa vezi cum iti poti livra propriile melodii pe TikTok, sa inveti sa folosesti hashtag-urile, sa intelegi cum se colaboreaza cu creatorii de acolo.Continutul audio-video ramane relevant si e un format important pentru urmatorii ani. Din ce in ce mai multi artisti si business-uri se folosesc de statistici si invata sa planifice mai bine, sa personalizeze si optimizeze continut pentru platforme sau indivizi.VR, AI, Blockchain si nu numai - atatea mijloace noi pe care le vom explora si, speram, le vom si aplica in incercarea de a ajunge la fanii si consumatorii nostri.