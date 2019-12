Vrei sa faci bani din online? Acum este momentul sa fii pe Instagram #Interviu Alex Penes, GrowMaster Academy

Pentru inceput, as vrea sa ne vorbiti despre dumneavoastra.

Ce face Instagram pentru un business, mai mult decat alte platforme de socializare?

Ce v-a determinat sa faceti educatie online pe acest subiect?

Spuneti-ne mai multe despre proiectul educational GrowMaster Academy.

Cum a fost primit cursul de Instagram pe care l-ati pregatit si cine au fost cei interesati?

Pe cat sunt de atragatoare noile retele, pe atat sunt de expuse riscului unui atac cibernetic. Ati gasit o modalitate de a va proteja pe dumneavoastra si clientii dumneavoastra de acest risc?

Cum arata viitorul in materie de promovare online? La ce sa ne asteptam?

Ce planuri de dezvoltare aveti?

Dupa ce a incercat totul pe propria piele, a esuat si a incercat din nou, Alex a creat eBook-ul " De la Incepator la Avansat in doar 7 Pasi. Descopera tainele Instagramului ".Mai mult decat atat, a creat proiectul educational GrowMaster Academy , o platforma online pe care sustine cursuri despre Instagram."Trendul este unul clar. Din ce in ce mai multi oameni vor sa fie antreprenori, vor sa fie creativi, vor sa faca ceea ce le place si vor sa invete cum sa faca bani din online", explica Alex Penes, care a inclus in proiectul sau de educatie strategii de crestere dar si de protectie impotriva atacurilor cibernetice.Lucreaza intensiv si cu pietele externe, orientandu-se strategic catre SUA, Canada, UK, Australia, Singapore si Europa, dar si-a propus sa aduca tot ce este nou si pe piata romaneasca."In momentul de fata, predau si cursuri Online LIVE de management al Instagram-ului, precum si partea de Business pe Instagram.Misiunea mea, daca as putea spune asa, este de a crea awareness asupra posibilitatilor organice de dezvoltare a brandurilor, dar si a contentului personal pe Instagram si in mediul online", explica Alex.De ce? Pentru ca acum este momentul sa fii pe Instagram, spuneIn timpul studiilor am inceput de la varsta de 21 de ani sa lucrez in afacerea de familie, respectiv Editura Ana, care mai apoi a fost rebrenduita in Editura Marcela Penes.Am facut absolut tot ce se poate face intr-un business, de la negocieri cu tipografiile pana la sofer pentru transportul manualelor scolare la inspectoratele scolare din tara.La 26 de ani am devenit managerul Tipografiei Ana. Acest pas a venit ca o directie clara spre care ne intreptam respectiv sa ne producem singuri cartile.In aceasta etapa am primit cele mai dure lectii dar care m-au ajutat enorm sa fiu antreprenorul de azi.Am inteles cat de greu este sa lucrezi cu un colectiv de 80 de oameni si cum o criza financiara precum cea din 2007 te poate impacta decisiv.Am decis sa renunt la tot ceea ce tinea de zona antreprenoriatului offline si sa imi mut toate activitatile in online.De 5 ani sunt antreprenor Online si de 3 dezvolt exclusiv produse educationale si software pentru platforma Social Media Instagram.Instagram vine cu metode rapide de vanzare prin care din doar 2 clickuri ai ajuns in pagina de plata.Aici fac referire la functia "tag produs" dar si la nou implementata zona special dedicata cumparaturilor respectiv "shop".Instagram esta clar o platforma fresh, pe val. Nu o spun eu ci cifrele care sunt in crestere de 5 ani incoace.Numarul utilizatorilor activi a atins pragul de 1 miliard in 2019 din care doar 25 de milioane sunt businessuri.Se poate extrage foarte simplu ideea ca aceasta platforma CLAR nu ar trebui sa fie ignorata de businessuri in conditiile in care, cel mai probabil,Deci, ACUM este momentul sa isi intareasca prezenta pe Instagram.Exista doua motive foarte puternice.1. Am fost crescut si educat de bunica mea, Marcela Penes, primul autor postdecembrist de manuale si caiete scolare.Am iubit mereu ceea ce ea a facut respectiv sa daruiasca si sa educe multiple generatii.Exista in mine o parte din ea care ma face ca mereu sa fiu fericit cand pot sa ajut si sa ofer din expertiza mea oamenilor care au nevoie de indrumare.2. Antreprenorul din mine a inteles rapid cum se desfasoara lucrurile in ziua de azi.Lipsa timpului ii face pe oameni sa ia decizii in graba si care in mod evident, nu aduc rezutate.Tot ceea ce presupune activitate in mediul Online si mai ales in Social Media presupune rabdare, un plan bine gandit si executarea acestuia pe termen lung.Am decis sa fac educatie online livrata online in cele mai simple si practice metode tocmai pentru a fi un ghid pe aceste drumuri intortocheate.Este de retinut faptul ca eu nu ofer doar educatie online. Eu astern un sistem bine gandit si testat la picioarele cursantilor mei prin care vor invata in cel mai rapid mod cum sa puna in practica tehnicile care 100% dau rezultate.Mereu m-am gandit "care este cea mai importanta resursa de care noi oamenii dispunem?"Opiniile pot varia pe acest subiect insa indubitabil TIMPUL este cea mai importanta si neregerabila resursa pe care o avem.Eu le ofer cursantilor mei cea mai importanta resursa pe care o pot valorifica respectiv TIMPUL eficientizat prin care invata si pun in practica informatiile prezentate in cursurile mele online. Astfel, nu mai pierd TIMPUL prin "try & error".Am facut eu asa deja, am rafinat toate tehnicile pe care le pot aplica si le ofer solutia cea mai eficienta pe care nu trebuie sa faca altceva decat sa o puna in practica.GrowMaster Academy este platforma online pe care sustin cursurile despre Instagram.Am lucrat intensiv sa structurez cele mai bune metode prin care traficul din Instagram poate fi monetizat iar de aici s-a nascut si unul din cele mai de succes cursuri, respectiv:"Invata cum sa faci minim 1 000 de RON venit constant din Instagram in doar 30 de zile".Dezvolt in permanenta metode de predare si module noi educationale pentru ca platforma Instagram este intr-o dinamica permanenta si mereu apar informatii si tehnici noi.Primul curs a fost primit foarte bine mai ales ca metoda de predare este una foarte accesibila.Am ales sa predau cursul online iar aceasta metoda a fost imbratisata rapid de prima editite de cursanti pentru ca este una foarte practica.Platforma online pe care gazduim cursurile este cea mai practica metoda prin care pot sa predau si sa acord acces pe viata cursantilor atat la informatiile invatate in timpul cursului cat si la noutatile pe care continui sa le public.Prima editie a fost formata din toate categoriile de oameni de la elevi de liceu care voiau sa nu mai piarda timpul de Instagram ci sa faca bani din Instagram pana la cursanti cu varste de peste 65 ani, care voiau sa invete cum sa faca bani de acasa online.Suntem inca la inceput in Romania in aceasta zona. Aici ma refer la educatia noastra in tot ceea ce tine de online.Am norocul sa lucrez intesiv cu pietele externe si am viziunea incotro ne vom indrepta si noi in urmatorii ani.Corect si bine punctat! Nu numai ca am inteles mereu aceste riscuri insa le-am si contracarat de fiecare data. Am ajutat peste 50 de oameni sa isi recapete conturile sparte / furate de catre hackeri.Vazand ca exista o problema severa in aceasta zona, am decis sa includ in cursul meu si un capitol reprezentativ care se intituleazaDeci, modalitatea cea mai eficienta prin care te poti proteja este, in primul rand, sa inveti cum sa elimini toate variantele prin care poti deveni o tinta.Preventia este clar mult mai eficienta decat combaterea efectelor pirateriei cibernetice. Deci, mai bine inveti ce sa faci sa te protejezi si clar asta te va costa mult mai putin decat sa ajungi victima unui atac cibernetic, caz in care remedierea situatiei te va costa mult mai mult decat poti anticipa.Acesta este un subiect foarte vast pe care putem sa il detaliem intr-un material extins pentru ca avem din ce in ce mai multe solicitari in acest sens si clar vrem sa punem accentul pe preventie prin educare.Trebuie sa retinem o idee simpla. Oamenii s-au saturat de reclamele conventionale. Acestea vor avea randamente din ce in ce mai scazute.Promovarea online va fi si este deja din ce in ce mai dinamica in sensul in care exista un mix de continut, produs bine nisat, influenceri, emotii comunicate catre audienta prin care poti realiza o campanie de succes.Promovarea online "nu iarta" gandirea conservatoare si in clipa in care vin clienti catre mine care se plang de campanii fara succes, in clipa in care analizez rezultatele, ajung mereu la aceleasi concluzii: pentru a avea campanii de succes este necesar sa iti cunosti foarte bine audienta, sa stii cum sa comunici cu aceasta, sa folosesti metodele cele mai non intruzive catre CTA (call to action) pentru a genera vanzari.Eu zic sa ne aseptam la campanii de promovare frumoase si inovative care te vor face sa cumperi de drag nu de presiunea unei "oferte limitate"... Campaniile conventionale pe care le vedem in ziua de azi vor apune cat de curand.Planul pentru anul 2020 este setat si clar daca este sa discutam de termen scurt iar pe termen lung, lucrurile sunt si mai clare.Dupa cum spuneam, ma desfasor pe 2 fronturi diferite in momentul de fata.Zona care ma atrage cel mai mult este piata externa in special SUA, Canada, UK, Australia, Singapore si Europa.De ce? Pentru ca aceste piete sunt deja educate si activitatea pe care o desfasor pe aceste piete externe clar este cea mai generatoare de rezultate financiare.In egala masura, imi iubesc tara enorm si vreau ca tot ceea ce stiu sa fac sa nu o fac doar pentru a genera rezultate ci si din drag pentru oamenii din aceasta tara minunata.Trendul este unul clar. Din ce in ce mai multi oameni vor sa fie antreprenori, vor sa fie creativi, vor sa faca ceea ce le place si vor sa invete cum sa faca bani din online.Eu voi fi prezent aici pe termen lung sa ii ajut sa faca asta!