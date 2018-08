Sute de conturi Instagram, compromise de un atac cibernetic in masa

Potrivit multi-platformei media si de divertisment Mashable, acest val de atacuri si compromiteri ale conturilor Instagram se desfasoara inca de la inceputul lunii august. Astfel, se pare ca atacurile au la baza cateva elemente comune, respectiv "utilizatorii afectati sunt deconectati din senin din conturile lor, sectiunea "bio' si detaliile lor de contact sunt sterse, iar adresa de e-mail asociata contului lor este schimbata intr-una cu domeniul ".ru"", conform blogului Eset Romania.Pe de alta parte, un raport al BBC noteaza ca o alta trasatura comuna este faptul ca hackerii nu au creat postari noi si nici nu au sters vreunul dintre cele vechi de pe conturile tintite, dar, in schimb, in multe dintre cazuri, au inlocuit fotografiile de profil cu unele cu tematica Disney sau Pixar."Unele rapoarte arata ca, in mai multe cazuri, conturile au fost sparte in ciuda faptului ca utilizatorii aveau activata functia de autentificare cu doi factori (2FA) . Victimele au luat cu asalt pagina oficiala a Instagram de pe Twitter pentru a cere ajutor in acest caz. Multi dintre utilizatorii afectati si-au exprimat frustrarea in legatura cu raspunsul automatizat oferit de Instagram, postat dupa ce a avut loc miscarea de hacking, care nu ii ajuta pe utilizatori in niciun fel. Intre timp, Mashable a citat date colectate de pe platforma Talkwalker, potrivit carora 899 de conturi de Twitter au publicat peste 5.000 de tweeturi cu referire la hack-ul de pe Instagram, in ultimele sapte zile", scrie blogul citat.Oficialii Instagram, platforma care are mai mult de un miliard de utilizatori la nivel mondial, au reactionat afirmand ca: "Suntem constienti ca unii dintre utilizatorii nostri au dificutati in accesarea conturilor de Instagram. Investigam aceasta problema si vrem sa impartasim un ghid pentru a va ajuta sa utilizati conturile dvs. in siguranta".Pe lista recomandarilor se gasesc: utilizarea unei parole de acces puternice, revocarea oricaror mesaje suspecte, iar daca se primeste din partea retelei un e-mail cu notificare despre o modificare a adresei de e-mail si nu s-a initiat aceasta modificare, se poate face click pe link-ul "Reveniti la aceasta modificare" in e-mail, dupa care trebuie schimbata parola.In iulie, compania anunta ca va aduce imbunatatiri functiei de 2FA, iar platforma de partajare de imagini urmeaza sa introduca optiuni mai complexe decat 2FA bazat pe SMS, care este in general vazuta ca fiind predispusa la compromisuri, desi este totusi o masura de protectie utila.Blogul Eset Romania mentioneaza faptul ca portofoliul de conturi ale Instagram nu este strain compromisurilor in masa, amintind de actiunea de hacking din septembrie 2017.Instagram, serviciu online de photo-sharing, video-sharing si retea sociala, a fost creat de Kevin Systrom si Mike Krieger, in octombrie 2010. Reteaua de socializare a fost achizitionata de Facebook in aprilie 2012 pentru aproximativ un miliard de dolari.