Companiile din Romania sunt pe ultimul loc in UE la utilizarea social media

Alte state membre in care utilizarea social media este mai putin populara in randul companiilor sunt Bulgaria (34%), Polonia (37%), Ungaria (38%), Letonia (41%) si Slovacia (42%).La polul opus, utilizarea social media este cea mai populara in randul companiilor din Malta (84%), urmate de companiile din Danemarca (75%), Olanda (74%), Cipru (73%), Suedia (72%), Belgia, Irlanda si Finlanda (toate cu 71%).Comparativ cu situatia din 2004, procentul companiilor care utilizeaza social media a crescut in toate statele membre UE. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Danemarca si Luxemburg (26 puncte procentuale in ambele cazuri), urmate de Finlanda (25 puncte procentuale), Suedia (24 puncte procentuale) si Letonia (22 puncte procentuale). In schimb, cele mai mici cresteri au fost inregistrate in Bulgaria (6 puncte procentuale), Irlanda, Portugalia, Romania si Slovenia (toate cu 11 puncte procentuale).