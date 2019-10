S-a lansat o retea sociala 100% romaneasca. Ce aduce ea in plus fata de Facebook sau Tinder

"Jumppi este aplicatia care are potentialul de a schimba dinamica sociala la nivel global. Ideea a pornit de la o nevoie personala a founderului care apoi, prin interviuri si chestionare cu potentiali utilizatori si-a dat seama ca dorinta de socializare este din ce in ce mai greu de satisfacut in metropola moderna. Astfel, s-a nascut ideea Jumppi, aplicatia care te ajuta sa iti gasesti parteneri pentru activitati distractive, punand la un loc oameni care altfel nu ar fi avut ocazia sa se intalneasca. Investitia initiala a fost de 15.000 de euro si a fost sustinuta de fondatorul Andrei Stoiculescu", a declarat, pentru AGERPRES, Irina Leca, co-fondator Jumppi.Conform datelor dezvoltatorilor platformei, in versiunea beta, aplicatia a contorizat 1.600 de utilizatori, iar estimarile pentru sfarsitul anului vizeaza atingerea cifrei de 20.000 de descarcari."Jumppi este noul Tinder pentru cei ce isi cauta prieteni sau vor sa stranga o gasca cu care sa se distreze! Tinerii se plang tot mai des ca nu pot lega prietenii pe Facebook sau Instagram, iar foarte multi nici macar nu incep aici noi conversatii pentru ca sunt prea timizi si se tem de o respingere. Contrar, utilizatorii Jumppi sunt persoane deschise, aflate pe platforma tocmai pentru ca doresc sa isi faca noi cunostinte si sa participe la activitati interesante. De aceea chiar si cei mai timizi se simt confortabil aici, stiind ca si ceilalti useri au acelasi scop ca si ei", a afirmat Andrei Stoiculescu, co-fondator al noii aplicatii.Etapele de conectare la reteaua Jumppi incep cu inregistrarea in aplicatie, urmata de detalierea profilului personal. Ulterior, noul user poate posta invitatii pentru activitatile pe care are doreste sa le faca, adaugand o scurta descriere. Aceasta poate propune orice activitate sociala, insa printre cele mai raspandite ar fi: sa iasa in oras, sa mearga la concerte, piese de teatru sau festivaluri, sa faca sport (jogging, ciclism, baschet, fotbal, tenis, fitness etc.) sau alte activitati distractive de grup: paint ball, escape room, parcuri de distractii, bowling sau biliard.De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a vedea ce activitati sunt disponibile in urmatoarele 24 de ore in apropierea lor si de cine sunt create. Daca gasesc o activitate la care vor sa participe, vor apasa butonul "Join" si vor intra in conversatie cu ceilalti participanti pentru detalii.In noua versiune a aplicatiei, disponibila din 30 septembrie 2019, dupa publicarea unei noi activitati, initiatorii pot invita direct alte persoane aflate in apropiere, marind sansele ca aceasta sa aiba loc. In plus, studentii sunt incurajati sa interactioneze cu colegii lor din acelasi oras, pe care ii vor gasi marcati distinctiv in aplicatie.Pentru a stimula si mai mult crearea de activitati si intalniri reale intre useri si a dezvolta reteaua, Jumppi il va premia lunar pe cel mai activ utilizator care va initia si completa cele mai multe activitati.Conform unui studiu citat de publicatia "Independent", 1 din 6 studenti declara ca nu are niciun prieten adevarat la facultate, aproape o treime dintre acestia se simt singuri macar o data pe saptamana, iar 15% dintre ei se simt singuri in fiecare zi.Totodata, 88,5% dintre respondentii unui studiu independent realizat de Jumppi, spun ca adeseori au chef sa faca ceva distractiv, dar ca nu gasesc cu cine. Motivul principal pentru care acestia nu isi gasesc parteneri pentru activitatile recreative este ca prietenii lor au alt orar (28%).Alte motive ar fi ca: nu impartasesc aceleasi pasiuni cu prietenii lor (24%), nu au destui prieteni (18%) sau ca nu reusesc sa planifice activitatea in avans (9%). Doar 15% dintre respondenti considera ca nu au deloc aceasta problema. La studiu au participat 150 de persoane singure, intre 18-34 de ani, din Europa.Lansata in mai 2019, aplicatia Jumppi (www.jumppi.com) este un produs 100% romanesc, fiind rezultatul muncii a cinci tineri. Recent, echipa s-a marit cu un specialist in marketing si start-up, Irina Leca (Alexandru), fost co-fondator Vector Watch.