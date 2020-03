28 de echipe se alatura programului de accelerare Innovation Labs 2020 din Bucuresti

Inovatiile propuse de tinerele echipe din Hackathonul Innovation Labs din Bucuresti

Parteneri si sustinatori ai programului Innovation Labs Bucuresti

Cele 28 echipe de start-up tehnic din Bucuresti se alatura celor 300 de startup-uri deja accelerate in programul Innovation Labs pe parcursul ultimilor 7 ani de activitate.In Bucuresti, programul de anul acesta este sustinut academic de catre Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si Universitatea din Bucuresti. Hackathon-ul din Bucuresti reprezinta etapa de selectie a acceleratorului Innovation Labs, care a ajuns la cea de-a opta editie.Pentru acesta s-au inscris 75 de echipe formate din peste 220 de tineri cu proiecte curajoase, ce isi propun sa aiba un impact pozitiv asupra mai multor sectoare de business prin solutiile lor tehnologice.Start-up-urile prezente s-au aliniat cu una dintre cele sapte verticale de afaceri ale programului: Agriculture, Cyber-Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities si Smart Mobility.Participantii la Hackaton-ul Innovation Labs 2020 au acoperit trei categorii, in functie de experienta membrilor: echipe formate exclusiv din studenti, echipe spin-off din proiecte de cercetare din mediul universitar si echipe formate din studenti si antreprenori cu experienta.Hackathonul este un proces dinamic de explorare, dezvoltare, finisare si creare de produse, ce aduce impreuna tineri pasionati de tehnologie, antreprenori, specialisti din industrie, dar si lideri cunoscuti din ecosistemul antreprenorial romanesc.Cele 75 de echipe inscrise, pasionate de tehnologie si animate de o idee indrazneata, s-au prezentat in dimineata de sambata, 29 februarie pentru prima etapa, de admitere in Hackathon: o prezentare fulger de 1 minut a ideii in fata juriului si publicului, urmata de votul publicului prezent la eveniment si deliberarea juriului.Pe baza optiunilor juriului si publicului participant, echipele cu cel mai mare potential au intrat in etapa de dezvoltare si mentorat rapid din cadrul Hackathonului.Pe parcursul zilei de sambata si a noptii ce a urmat, cele 44 de echipe de tineri selectate au lucrat la perfectionarea unui prototip cat mai convingator al ideii lor initiale, sub indrumarea celor peste 120 de mentori si membri ai Juriului din cadrul Hackathonului.Duminica, 1 martie, echipele au expus o versiune imbunatatita a produsului si a strategiei lor de business in fata juriului si publicului, printr-o prezentare ce a inclus o demonstratie tehnica si un elevator pitch de 2 minute.Juriul, format din personalitati din ecosistemul inovarii digitale din Romania, a acceptat provocarea dificila de a selecta cele mai performante si promitatoare 28 de echipe si prototipuri, ce au intrat astfel in programul de dezvoltare si mentorat de 10 saptamani.Echipele calificate incep de astazi o experienta intensa de interactiuni saptamanale cu mentorii, utilizatorii si potentialii investitori, patrunzand treptat in lumea inovarii digitale si a antreprenoriatului tehnic.Saptamana aceasta, pe 7 si 8 martie 2020, urmeaza alte patru Hackathoane, care vor avea loc simultan in Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara. Inscrierea pentru acestea se poate face pe www.innovationlabs.ro/register pana pe 6 martie.In cadrul noii categorii de echipe University Research Spin-offs, anume startup-uri ce au la baza proiecte de cercetare din universitati, categorie sustinuta de catre Orange, au intrat in program patru echipe.Echipa Correct Networks a dezvoltat PacketCloud, o platforma de virtualizare pentru retele 5G ce va permite utilizatorilor si companiilor sa ruleze aplicatii in mod sigur si rapid.PacketCloud sumarizeaza 5 ani de cercetare de succes in domeniul virtualizarii si securitatii in laboratorul Netsys din Facultatea de Automatica si Calculatoare din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.Pe directia Cyber-security, sustinuta de Atos, echipa de spin-off Iccguarad este o solutie IDS de optimizare a detectiei ciberatacurilor derivata din cercetarea stiintifica, colectand log-urile aplicatiilor web si cautand in acestea, prin algoritmi inovativi, indicatori de compromitere a securitatii.Pentru directia de Agriculture, sustinuta de Carrefour ca lider al inovatiei in domeniul Retail, echipa Agro-Future propune o aplicatie web prin intermediul careia utilizatorii pot planifica productia agricultorilor asociati unei cooperative.Echipa Salya din directia Fintech, sustinuta de BRD - Groupe Societe Generale, a dezvoltat o platforma care genereaza video-uri si animatii pe baza informatiilor cantitative ale unui utilizator, facilitand interpretarea acestora si o privire de ansamblu asupra datelor.In cadrul directiei Smart-Mobility, verticala sustinuta de OMV Petrom, echipa Tire2Tire s-a remarcat cu o solutie bazata pe un dispozitiv hardware care foloseste senzori si o camera de mare viteza pentru a monitoriza amprenta anvelopelor de la camioane. Tire2Tire proceseaza imaginile preluate pentru a verifica in mod automat presiunea rotilor si gradul lor de uzura.Pentru verticala de Educatie, sustinuta de Romanian-American Foundation, echipa KidsFinance propune un Duolingo pentru educatia financiara, asociat unui card pentru copii. Parintii vor seta tipul si ritmul lectiilor, vor oferi copiilor provocari si activitati pentru a obtine recompense si vor monitoriza cheltuielile si progresul invatarii.In premiera, in cadrul Hackathonului au participat si echipe din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, iar echipa DietX ce ofera diete personalizate s-a calificat alaturi de echipele din Bucuresti pentru programul de mentorat.Pe parcursul urmatoarelor 10 saptamani, scopul programului este de a accelera ideile catre stadiul de MVP (Minimum Viable Product), de a ajuta echipele sa isi aduca ideile intr-o forma validata si valoroasa, creata pentru clientii reali ai pietei, dar si de a-i indrepta catre oportunitatile potrivite de finantare ale propriului startup.Totodata, programul dezvolta in randul participantilor un mod de a gandi antreprenorial, introducand in vocabularul lor termeni si concepte de business. Astfel, prin activitatile diverse din program, antreprenori si oameni de business consacrati vor impartasi experientele lor cu tinerii participanti, orientandu-i in cunoasterea si explorarea ecosistemului antreprenorial romanesc.Nu in ultimul rand, prin intermediul partenerilor programului, echipele beneficiaza de acces la tehnologii de ultima generatie pentru dezvoltarea produselor lor, precum si de oportunitati de pozitionare eficienta pe piata.Pe 18 mai, in cadrul evenimentului Demo Day, finalistii programului isi vor prezenta produsele in fata partenerilor, a reprezentantilor media si a potentialilor investitori, urmand ca echipele cele mai convingatoare sa fie recunoscute prin premiile Innovation Labs.Echipele vor continua sa beneficieze de sprijinul acceleratorului si al sustinatorilor programului si dupa incheierea perioadei de mentorat, devenind parte din comunitatea de alumni a Innovation Labs.Innovation Labs 2020 Bucuresti este un program organizat de catre Asociatia Tech Lounge cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Societe Generale, OMV Petrom, Atos precum si The Romanian-American Foundation ca partener strategic, si cu sustinerea Adobe, Bearingpoint, Eximprod Grup, Ericsson, Fitbit, IXIA (a Keysight Business), Medicover, NXP, Ortec, Pentest-Tools.com, PSS Prosoft Solutions, Softbinator Technologies, Windsoft si Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS) impreuna cu partenerii academici Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si Universitatea din Bucuresti.