Aplicatia Clever anunta ca a primit aviz tehnic definitiv de la Ministerul Comunicatiilor

Aplicatia are 1,5 milioane de clienti."Primirea avizului tehnic definitiv este un pas important si apreciem rapiditatea cu care Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale a acordat avizele, intr-un termen mai scurt decat termenul limita prevazut de lege. Astfel, ne putem concentra in perioada urmatoare pe sprijinirea companiilor si soferilor de transport alternativ care trebuie sa parcurga, la randul lor, procesul de autorizare. Inrolarea soferilor de transport alternativ este deja in curs de desfasurare, totul ca, de la 1 noiembrie, pasagerii sa continue sa beneficieze de serviciile noastre de mobilitate urbana ca si pana acum", a spus Anca Gherle, Public Affairs Manager in cadrul Clever, citata in comunicat.Potrivit noii legislatii, toate aplicatiile de transport alternativ trebuie sa obtina avizul tehnic de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale pana la data de 1 noiembrie 2019, pentru a putea continua sa-si desfasoare activitatea in Romania.Totodata, soferii trebuie sa obtina o autorizatie pentru transportul alternativ de la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane din judetul sau municipiul de care apartin si sa se asigure ca indeplinesc o serie de conditii prevazute de lege."Incepand de azi, asteptam toate companiile de transport si soferii parteneri care indeplinesc conditiile de functionare sa prezinte documentele si sa semneze contractele de afiliere pe platforma Clever", a mai spus Anca Gherle.In acelasi timp, companiile si soferii care nu au parcurs inca procesul de autorizare pot beneficia in urmatoarea perioada de sprijin din partea Clever in vederea constituirii dosarului si obtinerii autorizatiei, precum si in vederea eliberarii ecusonului pentru Transport Alternativ pentru platforma Clever.Clever are, in prezent, peste 30.000 de soferi inregistrati, atat pentru serviciile de taxi, cat si pentru cele de transport alternativ.Aplicatia Clever a fost fondata in 2010 si este prima aplicatie de e-hailling din Romania care permite atat plata cash a cursei, cat si plata direct din aplicatie, prin card bancar.Compania are peste 60 de angajati si este prezenta in peste 20 de orase din Romania.